تراجع كبير في أسعار السيارات والهواتف المحمولة والحديد

شهدت الأيام القليلة الماضية تراجعا كبيرا في أسعار مجموعة من السلع المهمة خصوصا السيارات والحديد والهواتف المحمولة والسلع الاستهلاكية.

ووصف البعض التراجع بأنه الأكبر منذ عامين، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة بعد أن ارتفع الجنيه أمام الدولار في البنوك بأكثر من 6% خلال الأسبوعين الماضيين، وعودة تحويلات المصرين بالخارج من خلال القنوات الرسمية.

تراجع أسعار السيارات

وشهدت الأيام الماضية تراجعا كبيرا في أسعار السيارات، بعد أن أعلن مجموعة من الوكلاء عن تخفيضات تصل إلى 500 ألف جنيه على السيارات، وقرر الوكيل الحصري لتوريس وتيفولي، عمل تخفيضات كبيرة على أسعار السيارة في السوق المصرية، وخصومات اقتربت من 300 ألف جنيه على مجموعة متنوعة من طرازات السيارات، فيما كشف وكيل سيارات أوبل وشيفرولية في مصر عن تخفيضات وصلت قيمتها لنحو 500 ألف جنيه في أحد الطرازات، كما خفضت شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو في مصر، أسعار السيارات بالسوق المحلية، وسجلت أسعار جميع سيارات بيجو تراجعا تراوح بين 350 ألفا وحتى 500 ألف جنيه.

تراجع أسعار الحديد في السوق المصري

سجل سعر الحديد تراجعا بلغت قيمته حوالي 10 آلاف جنيه في الطن، حيث سجل سعر الطن ما بين 40 إلى 45 ألفا و500 جنيه حاليا مقابل 55 إلى 60 ألف جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف، وفقا لما ذكره رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الزيني، مؤكدا على أن عددا من المصانع الاستثمارية خفضت سعر طن الحديد إلى ما يصل إلى 37 ألف جنيه.

وأكد الزينى لـ«الوطن»، أن سبب تراجع سعر الحديد هو وجود روكود في سوق البناء حاليا، إلى جانب التراجع الكبير في سعر صرف الدولار الذي كان قد وصل إلى 70 جنيها في السوق الموازية، لينخفض إلى ما دون الـ46 جنيها في البنوك حاليا.

تراجع أسعار الهواتف المحمول

وشهدت الأيام الأخيرة تراجعا كبيرا في أسعار الهواتف المحمولة، وبلغت نسبة هذا التراجع حوالي 25%، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، وقيام البنوك بفتح الاعتمادات المستندية وتدبير الدولار لاستيرادها من الخارج، فقا لما ذكره خالد فهمي، المدير التنفيذي لإحدى شركات الهواتف المحمولة.