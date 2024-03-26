من المقرر أن يبدأ عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، خلال ساعات في شهر رمضان الجاري، ومن المقرر أن يتضمن النصف الثاني من شهر رمضان 5 مسلسلات جديدة من بينها مسلسل بدون سابق إنذار الذي سيعرض ابتداءً من السادس عشر من رمضان.

ويبحث المشاهدون عن موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار، على قناة دي إم سي الحلقة 1.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة دي إم سي الحلقة 1

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة دي إم سي الحلقة 1، من الأشياء التي يبحث عن الجمهور، وتبين أن عرض الحلقة في تمام الساعة 6:15 صباحًا اليوم، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 5 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وأيضًا على منصة WATCH IT.

بدون سابق إنذار قصة تدور أحداثها حول طفل مصاب بالسرطان ووالديه آسر ياسين وعائشة بن أحمد، يكتشفان تفاصيل جديدة عن حياتهم العائلية أثناء محاولة علاجه.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

يظهر الفنان آسر ياسين في الحلقة 1 من مسلسل بدون سابق إنذار، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي لأسرة بسيطة، تنتظر المولد الأول، لكن تكتشف مشكلة متعلقة بمرض غريب، إذ يحتاج الطفل إلى عملية عاجلة لنقل العظام، ويدخل أبواه في رحلة البحث عن متبرع.

مسلسل بدون سابق إنذار، من بطولة عائشة بن أحمد، آسر ياسين، نهال عنبر، إسلام حافظ، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج هاني خليفة.