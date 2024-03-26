يبدأ عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، ضمن النصف الثاني من الماراثون الرمضاني الحالي، وسيتضمن ذلك 5 مسلسلات، من بينها مسلسل بدون سابق إنذار، الذي سيبدأ عرضه اعتبارًا من 16 رمضان.

موعد عرض مسلسل بدون سابق الحلقة 1 على قناة دي إم سي اليوم

وتبين أن وقت موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار، الحلقة 1 على قناة دي إم سي اليوم الساعة 6:15 صباحًا، على أن الإعادة الأولى الساعة 5 صباحًا والإعادة الثانية ظهرًا، كما يعرض على منصة WATCH IT.

بدون سابق إنذار مسلسل درامي تشويقي، تدور أحداثه حول طفل مصاب بالسرطان ووالديه آسر ياسين وعائشة بن أحمد، اللذان يكتشفان أشياء جديدة عن حياتهما العائلية أثناء محاولتهما علاجه، فيما تدور القصة حول الوقوع في الكثير من المشكلات.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة عائشة بن أحمد، آسر ياسين، نهال عنبر، إسلام حافظ، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين من إخراج هاني خليفة.