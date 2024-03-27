في ذكرى توليه مشيخة الأزهر.. ماذا نعرف عن الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

تمر اليوم ذكرى تعيين الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخا للأزهر الشريف، في مثل هذا اليوم الموافق 27 مارس، قبل 28 عاماً، حيث قضى في هذا المنصب سنوات طوال قبل أن توافيه المنية، بعد أن ترك إرثاً كبيراً من المؤلفات والفتاوى المتنوعة.

أبرز المعلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

وفقا لتصريحات المستشار عمرو طنطاوي نجل شيخ الأزهر الراحل، خلال لقاء على شاشة قناة dmc عام 2019 ضمن إحدى فقرات برنامج «اليوم»، فإن والده نشأ يتيم الأم وكان لديه أخوات من الأب، وفيما يلي أبرز المعلومات:

- توفيت والدته بعد ولادته بأشهر قليلة ولم يرها.

- حفظ محمد طنطاوى القرآن الكريم في سن صغيرة.

- تولى خطبة الجمعة وإمامة الناس في الصلوات، وهو في الصف الأول الثانوي بمسجد صغير في حي الحضرة بمحافظة الإسكندرية.

- رفض منصب الإفتاء في البداية قبل أن يتولاه لمدة 10 سنوات.

- في عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير بكلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

- عين مفتيًا للديار المصرية في 1986، ثم تولى مشيخة الأزهر منذ عام 1996 إلى رحيله، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة.

- أصدر الدكتور محمد سيد طنطاوي نحو 20 كتابًا، من بينها: «معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، آداب الحوار في الإسلام».

- في 27 مارس عام 1996، تم تعيينه شيخًا للأزهر الشريف، خلفا للشيخ جاد الحق علي جاد الحق ليصبح الشيخ رقم 49 للأزهر.

- عاني من مرض القلب قبل وفاته إثر أزمة قلبية أصابته خلال صعوده الطائرة، التي ستقله من الرياض إلى القاهرة.

- رحل شيخ الأزهر في اليوم العاشر من شهر مارس عام 2010، وذلك أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية، ليدفن في البقيع.

- حرص المشيعون في المدينة المنورة على حمل جثمانه بدلا من وضعه على سيارة ليشارك عدد كبير من المواطنين.

تفاصيل وفاة شيخ الأزهر الراحل

وأوضح نجل الشيخ الراحل في تصريحات له، أن والده كان يعاني من مرض القلب ولكنه كان بصحة جيدة قبل السفر للسعودية، وحرص على أخذ حقيبة يده فقط وهناك وافته المنية بعد أداء صلاة فجر الأربعاء في مارس إثر أزمة قلبية، خلال صعوده الطائرة، التي ستقله من الرياض إلى القاهرة، بعد مشاركته في حفل توزيع جوائز الملك فيصل ومؤتمر بعنوان «صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وعلى الفور وافق الملك عبدالله بنقل جثمانه إلى المدينة المنورة، بعد أن علم أنه كان يتمنى الدفن بالبقيع وتمت صلاة الجنازة عليه بالمسجد النبوي بعد صلاة العشاء، وحرص المشيعون على حمل جثمانه بدلا من وضعه على سيارة، ليشارك عدد كبير من المواطنين.