ما يزال الجمهور يتابع أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، خاصة بعد خسارة مختار (خالد النبوي) في الانتخابات المنزلية، وينتظرون ما ستسفر عنه الأحداث وتطوراتها خلال الحلقات المقبلة، لذا نعرض مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 17.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc

تبدأ مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 17، الساعة 10.45 مساء، والإعادة الساعة 10:15 صباح اليوم التالي على قناة dmc، والساعة 6:05 مساء اليوم التالي

وعلى قناة dmc drama. تأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، إضافة إلى منصة watch it الإلكترونية، التي تتيح عرض الحلقة يوميًا بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.