مسلسل محارب الحلقة 17.. القبض على محمود ياسين

شهدت أحداث مسلسل محارب الحلقة 17 القبض على «إبراهيم» محمود ياسين، شقيق محارب، واعترافه بخطط حسام الجيوشي لسجن شقيقه، وإعطائه مبلغا كبيرا من المال مقابل الظهور على إحدى الفضائيات، واعترافه بأنّه من خطط لقتل رجل الأعمال العزازي والمحامي وصفي.

أزمة نيرمين الفقي

وتتواصل أحداث مسلسل محارب الحلقة 17، حيث تبحث «جيهان» نرمين الفقي، عن طريق للتخلص من ابتزاز المحامي حسام الجيوشي الذي يريد أن يحصل على نصف ثروة العزازي، مقابل إخراج ابنها رامي من تهمة قتل أم محارب.

مسلسل محارب الحلقة 17

وتحاول جيهان الوصول إلى هاتف زوجها الراحل لاحتوائه على كثير من المعلومات التي تورط حسام الجيوشي، وهذا ما ستوضحه أحداث مسلسل محارب الحلقة 17 التي ستعرض الليلة.