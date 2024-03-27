«التعليم العالي» يُكرم طالبة من ذوي الهمم لتفوقها في «آداب المنصورة»

كرّم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطالبة سهيلة محمد حامد من ذوي القدرات الخاصة؛ لحصولها على المركز الأول شعبة إذاعة وتليفزيون قسم الإعلام كلية الآداب جامعة المنصورة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

جاء تكريم الطالبة تقديرًا لجهودها وتفوقها الدراسي، وإيمانًا من الوزارة بأهمية دعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة وإتاحة الفرص لهم للنجاح والتألق في مختلف المجالات.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بتكريم الطالبة سهيلة، مؤكدًا حرص الوزارة على الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، ورعايتهم وتوفير كل ما يلزمهم للاندماج في المجتمع وتحقيق أحلامهم.

وأكد أنّ الوزارة لديها رؤية شاملة لدعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة، واتخذت التدابير الملموسة لتهيئة بيئة مناسبة لذوي القدرات الخاصة، وتمت ترجمة الاهتمام في صورة قرارات وتوجيهات مباشرة، إضافة إلى حزمة من التشريعات التي تُساهم في تحقيق هذا الأمر، مثمنًا دور الجامعات المصرية في التيسير على الطلاب ذوي القدرات الخاصة وتوفير سبل الراحة لهم.

وأشاد الوزير بجهود أسرة الطالبة سهيلة ودعمهم لها، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو تكريم لكل ذوي القدرات الخاصة الذين يثبتون كل يوم قدرتهم على الإبداع والتميز.

وخلال اللقاء دار حوار أبوي بين الوزير والطالبة، حيث أعرب الوزير عن فخره واعتزازه بتفوق الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أنّ قصة الطالبة سهيلة محمد حامد قصة ملهمة لذوي القدرات الخاصة، وتؤكد أنّ الإعاقة ليست عائقًا أمام النجاح والتميز، وأنّ الإرادة والعزيمة هما مفتاح تحقيق الأحلام.

ومن جانبها، أعربت الطالبة سهيلة محمد حامد عن سعادتها بتكريمها من قبل وزير التعليم العالي، مؤكدة أنّ التكريم سيكون دافعًا لها لمواصلة جهودها وتحقيق المزيد من النجاحات.

وفي ختام اللقاء تقدمت سهيلة بالشكر لأسرتها وأساتذتها وكل من دعمها وساندها في مسيرتها الدراسية.

شهد التكريم الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير للطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة نانيس صلاح زميل تحاليل طبية بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة (والدة الطالبة)، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.