مسلسل محارب الحلقة 17.. هل تندم إنجي على الطلاق من حسن الرداد؟

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل محارب، قيام (حسن الرداد) الذي يجسد شخصية محارب بتطليق إنجي (ناهد السباعي)، بناء على رغتبها، بعد طلب والدها منها ذلك وإقناعها بالانفصال عنه.

انفصال إنجي عن زوجها محارب

واستجابت إنجي لطلب والدها الذي يرقد في المستشفى، والذي لا يرغب في زيجتها من محارب بسبب القضايا الملفقة له، فهل تندم إنجي على طلبها؟، هذا ما نراه في مسلسل محارب الحلقة 17.

مسلسل محارب الحلقة 17

كما توالت أحداث المسلسل وألقت الشرطة القبض على إبراهيم شقيق محارب (محمود عمرو ياسين) ومعه الأموال التي حصل عليها كرشوة من المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، للإدلاء بشهادات تدين شقيقه محارب وأدعائه بأنه قتل رجل الأعمال محمود العزازي للأخذ بثأر والدتهما، لتتصاعد الأحداث خلال مسلسل محارب الحلقة 17.