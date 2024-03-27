مسلسل محارب الحلقة السابعة عشر.. هل تصل نرمين الفقي إلى هاتف زوجها؟

تقدّم حسام الجيوشي الذي يؤدي دوره الفنان أحمد زاهر، خلال الحلقة السابقة من مسلسل محارب، ببلاغ للنيابة لاقتحام محارب فيلته وتهديده بقتل ابنه وزوجته، وتتوالى الأحداث في مسلسل محارب الحلقة السابعة عشر.

وبناء على البلاغ اتجهت الشرطة لفيلا حسام لأخذ أقواله كما سألته عن الأموال التي دفعها لإبراهيم شقيق محارب من أجل الشهادة ضده، لنرى ماذا سيحدث من إثبات وتلفيق في مسلسل محارب الحلقة السابعة عشر.

مسلسل محارب الحلقة السابعة عشر

كما تحاول جيهان التي تؤدي دورها الفنانة نرمين الفقي أرملة العزازي، الوصول إلى هاتف زوجها الذي لم تعثر عليه مع استلام الجثة، فهل ستصل باستخدام حيل تكنولوجية في الحلقة السابعة عشر من مسلسل محارب؟.