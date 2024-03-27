«أورمان الغربية» توزع 2000 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مركز قطور

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وجمعية الأورمان في توزيع 2000 كيلو لحوم على 1000أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بعدد 8 قرى وهي «سملا وكوم على وابشواي الملق وعزبة البكري وعزبة الإبياري وعزبة مدكور وعزبة باز مركز قطور».

تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، للوصول إلى الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأوضح ممدوح شعبان أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.