ما حكم إشعال البخور في نهار رمضان؟.. تجنب الرزاز

يحرص العديد من المسلمين على الاجتهاد في العبادة، حتى ينالوا فضل الشهر المبارك، ومن الأسئلة التي تخطر في بال البعض هي حكم إشعال البخور في نهار رمضان، وإن كان له أثر على صحة الصيام، وفي التقرير التالي، توضح «الوطن» الحكم الشرعي لهذا الأمر وإن يؤثر سلبيا على الصيام.

حكم إشعال البخور في نهار رمضان

وعن حكم إشعال البخور في نهار رمضان، فقد نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو عبر صفحتها الرسمية، توضح من خلاله الحكم الشرعي لهذا الأمر، قائلة إنه من الأمور الشائكة، وذلك لأن هناك بعض الأنواع من الخور تدخل في الحلق، وأنواع أخرى لا تسبب هذا الرزاز الذي يدخل للحلق، وتكون عبارة عن رائحة فقط، بالتالي يختلف البعض عن إن كان الخور من المفطرات أم لا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال حكم إشعال البخور في نهار رمضان أن البعض من العلماء والفقهاء، يقول إنه من المكروه أن يتم تشغيل البخور في نهار رمضان، وذلك لاحتمالية أن يتسبب في إفطار المسلم، وفي كل الأحوال على العبد أن يتأكد من نوع البخور الذي يستعمله.

إشعال البخور في نهار رمضان

ولفتت في إجابتها عن سؤال حكم إشعال البخور في نهار رمضان، أنه لو كان من أنواع البخور التي تخرج ما يشبه الرزاز وتدخل إلى الحلق، تكون من المفطرات وحينها يفسد صيام العبد، ولابد أن يتجنب المسلم استعمال هذا النوع من البخور أثناء نهار رمضان.

ويصبح حكم إشعال البخور في نهار رمضان أنه جائز شرعا ولا يؤثر على الصيام، في حالة أنه كان يصدر فقط رائحة، ولا يدخل إلى الحلق، وبالتالي من المستحب أنه لو أراد العبد أن يشعل بخورا في أثناء فترة الصيام ونهار رمضان، أن يستعمل هذا النوع من البخور، حتى يضمن أن صيامه صحيح.