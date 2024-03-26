خبير اقتصادي يكشف اتجاه الدولار والذهب خلال الفترة الحالية وأهم التوقعات

ذكر الخبير الاقتصادي وليد عادل أن سعر صرف الدولار وأسعار الذهب متأثران بعوامل عدة، منها: الوضع الاقتصادي العالمي، السياسات النقدية، التوترات الجيوسياسية، والطلب والعرض على المستوى العالمي، وقد يتأثر الدولار بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك صحة الاقتصاد الأمريكي، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية العالمية.

وأضاف عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للذهب، يُعتبر استثمارًا آمنًا وملاذًا في الأوقات العصيبة للمستثمرين، وتتأثر أسعار الذهب بأحداث عديدة، مثل التضخم، والاضطرابات الجيوسياسية، والطلب والعرض على المستوى العالمي، والتغيرات في الطلب على المجوهرات والصناعة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه بالفعل نتج عن مجهودات الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، نجاحًا كبيرًا في إتمام واحدة من أهم الصفقات العالمية، علمًا بأن حجم الاستثمارات المباشرة والتي تقدر 35 مليار دولار طبقًا لتصريح بنك جولدن مان ساكس، أصبحت قادرة على تغطية الفجوة التمويلية لمصر خلال الأربع سنوات القادمة.

صفقة القرن وحجم التمويل

وشرح «عادل» أن حجم التمويل الذى قدر بمبلغ 35 مليار دولار كان له بالغ الأثر على اختفاء السوق السوداء، وأعاد سياسات التسعير في جميع القطاعات سواء الذهب، الذي خسر فيما لا يقل عن 500 جنيه مرة واحدة، وكذلك الحديد والأخشاب، وأسعار السيارات وغيرها من أسعار السلع الأساسية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن صفقة الاستثمار كان لها مردودها الإيجابي نحو تحسين الوضع الائتماني لمصر، من خلال تغير نظرة وكالات التصنيف العالمية اتجاه درجة جدارة مصر الائتمانية مرة أخرى، إلى نظرة إيجابية، مما سيؤثر إيجابيًا في عودة المستثمرين مرة أخرى وزيادة المشروعات الاستثمارية التنموية.

وأشار إلى أن محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي حاليًا يرتبط فقط بالاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص وبناء الثقة في الاقتصاد المصري، الذى يعتبر من أهم شهادات الثقة والأمان لعودة المستثمرين الأجانب، مرة أخرى للاستثمار في مصر في جميع القطاعات الاقتصادية، ونجد ذلك واضحًا في دعم الصندوق بتقديم حزمة من التمويلات المالية، التي تقدر بنحو 8 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.

دعم الاقتصاد المصري

وأضاف أن دعم الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الحالية للاقتصاد المصري بحزمة من التمويلات والمنح التي تقدر 8.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لتغير نظرة الغرب والاتحاد الأوروبي نحو دور مصر الرائد نحو استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ككل، بحسب وصف الخبير الاقتصادي.

توقعات سعر الدولار

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه بالإضافة إلى ما تم ذكرة كان للبنك المركزي دور هام وفعال، في ضبط أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال تحرير سعر الصرف، طبقًا لآليات العرض والطلب، واتضح ذلك بكل وضوح، إذ انخفضت جميع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري خلال الفترة القليلة الماضية، فيما سجل الدولار الأمريكي في البنوك المصرية 46.60 جنيه وعلى غرار ذلك انخفضت أسعار الذهب ليسجل جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2930 جنيه مع توقع باستمرار انخفاض سعر صرف الدولار؛ ليسجل ما بين 40-42 جنيهًا خلال الفترة القليلة المقبلة، على الرغم من تحريك سعر الدولار اليوم الموافق 25 مارس 2024 بشكل بسيط، نظرًا لآليات العرض والطلب، وتطبيقًا لتحرير سعر الصرف كأحد مطالب صندوق النقد الدولي، علمًا بالاجتماع المقبل يوم الجمعة المقبل، والذي سيتم على أساسه اتخاذ قرار صرف الشريحة الأولى، من الحزمة التمويلية التي تقدر 8 مليارات دولار.

وتوقع أن تعود أسعار كل من الدولار والذهب لانخفاض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة نظرا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأوضاع الاقتصادية مع توقع دخول موارد دولارية واستثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة.