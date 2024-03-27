«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوقعاتها بشأن سقوط الأمطار

توقّعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم على أغلب المحافظات، ليكون الطقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، على أن يستمر ارتفاع الحرارة حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلامية لمياء حمدين، على شاشة «القناة الأولى»: «متوقع أن يميل الطقس للبرودة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، مصحوبا بـ نشاط للرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد».

وتابعت عضو هيئة «الأرصاد»: «الارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه فرصة لسقوط الأمطار غدا، خاصة المناطق الساحلية ومحافظات وجه بحري، ويوم الجمعة تنكسر الموجة الحارة».

واستطردت: «متوقع وصول درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي بـ7 درجات، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس».