تستعد المساجد المصرية على مستوى المحافظات لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية أسماء وبيانات وعناوين المساجد المسموح بالاعتكاف فيها خلال الأيام المقبلة في محافظة البحيرة.

ضوابط الاعتكاف في مساجد البحيرة

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط الاعتكاف في المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمحافظة البحيرة وجاء على رأسها أن الأولوية في الاعتكاف لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، مشيرة إلى أن على من يرغب في الاعتكاف عليه تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، كما يحظر تصوير المعتكفين مراعاة لخصوصيتهم، وشددت على أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمحافظة البحيرة في رمضان 2024

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان، تقرر تخصيص 265 مسجدا ضمن المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمحافظة البحيرة في رمضان 2024 في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، وهي كالتالي:

مسجد ناصر

مسجد فاطمة الزهراء

مسجد فرق الأمن

مسجد التقوى

مسجد سالم الجيشي

مسجد الأبعادية الكبير

مسجد المسجد البحري

مسجد البشابشة

مسجد الإيمان

مسجد الجامعة الإسلامية

مسجد قباء

مسجد حفص المحطة

مسجد علي بن ابي طالب

مسجد الرحمة

مسجد النور

مسجد مالك الملك

مسجد الكبير

ويمكنك معرفة باقي المساجد من هنا.

الاعتكاف في الإسلام

ويعتبر الاعتكاف في المساجد من أهم العبادات التي حث عليها الإسلام، لما له من فوائد منها التقرب إلى الله تعالى، فمن خلال الانقطاع عن مشاغل الدنيا والتفرغ للعبادة، يُقرب العبد نفسه من الله تعالى، ويشعر بقربه ورحمته.