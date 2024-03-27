صاحب أقدم محل تصميم مجوهرات في مصر: خزنتنا تعود إلى القرن التاسع عشر

قال بيترو بايوكي، أقدم صانع مجوهرات في الشرق الأوسط، إن خزنة دار مجوهرات بايوكي، قديمة ترجع لأواخر القرن التاسع عشر، وفي الوقت الحالي هي من أجمل الخزن من حيث الشكل والديكور، ولكن الخزن الحديثة أفضل منها بكثير، لافتًا إلى أنه لم يغير أي شيء في المحل.

بايوكي وتعاملاتها مع المشاهير

وأضاف بايوكي، خلال حواره ببرنامج «باب رزق»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي يسري الفخراني، أنه على مدى الأربعة أجيال، تعاملوا مع عائلة الخديو، وتعاملوا مع ملك ألمانيا وإيطاليا عندما زاروا مصر، وفرح ديبة وعائلتها، متابعًا: «أم كلثوم جاءت إلى المحل في فترة السيتينيات، وكان زوجها الدكتور حفناوي، وجاءت في مرة إلى المحل ومن كثرة تجمهر الناس أمام المحل، اضطروا لإغلاق المحل».

وأكمل: «تم افتتاح أول محل لبايوكي في شارع الجمهورية، وكان من أهم شوارع العاصمة، وهذا لأن أي دخول لمحافظة القاهرة، كان يجب المرور من محطة مصر، سواء من قبلي أو بباخرة من خارج مصر»