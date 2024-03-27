محمود موسى يكشف عن 35 فيلما أحبها أحمد زكي.. «كتبها بخط يده»

كشف الكاتب الصحفي محمود موسي، عن ورقة مدون بها الأفلام التي أحبها الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك».

صورة نادرة بخط يد أحمد زكي

ونشر محمود موسي صورة الورقة، وعلق عليها: «19 عاما على رحيل الأسطورة أحمد زكي.. أنشر لأول مرة أفلام أحبها بخط يده.. كان يقول أنا وجه جديد في كل مرحلة عمرية.. الأحد 27 مارس 2005 رحل النجم الكبير أحمد زكي الذي ملأ الدنيا إبداعا وفنا ولم يبلغ مكانته أحد».

أضاف: «كنت قريبا منه ومن قلبه وروحه وشاهدا على كثير من التفاصيل والأحداث التي مر بها.. آلامه.. أفراحه.. همومه الفنية، حتى رحلة مرضه ورحيله الذي كان خسارة وفاجعة للفن الراقي المحترم».

رحلة أحمد زكي للبحث عن موضوعات حقيقية

وتابع: «عاش أحمد زكي سنوات عمره ليس لديه ما يشغله سوى فنه والبحث عن موضوعات حقيقية.. خلال سنوات عمره استمتع المقربون منه بالعديد من الحكايات والمواقف التي تؤكد على مكانته الفنية والفكرية.. في واحدة من الليالي التي كنت معه فيها في هيلتون رمسيس أيام تمتعه بالعنفوان والصحة، سألني: كم فيلم لي كويسين؟.. قلت: 25 فيلما.. يومها لم ينزعج بل وجده رقما جيدا بالمقارنة بعدد الأفلام التي قدمها، فهو حتى وفاته لعب بطولة نحو 56 فيلما».

أضاف: «وأتذكر أنه أمسك بالورقة، وبدأنا نتذكر أفلامه التي يرضى عنها ويحبها - هذه الورقة، وهي بخط يده ما زالت بحوزتي، وقد بلغ عدد الأفلام التي تذكرناها أكثر من 35 فيلما.. يومها شعرت أنه يكتبها لكي يذكر نفسه أنه كان على الطريق الصحيح وأن ما قدمه سيبقى خالدا في السينما المصرية».

وظهر في الورقة الأفلام التي أحبها أحمد زكي، ومنها «زوجة رجل مهم، الباشا، امرأة واحدة لا تكفي، البيضة والحجر، الحب فوق هضبة الهرم».