لتجنب بطلان الزواج من أجنبي.. قانوني يوضح شرطا مهما

أصبح زواج الأجانب من المصريات منتشراً في الفترة الأخيرة، والكثير لا يعلم الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام الزيجة من الشخص الأجنبي، والأوراق المستوفاة، ومكان تقديم هذه الأوراق لعدم الوقوع في فخ أن يكون الزواج باطلا، لذا نرصد لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة لزواج المصرية من أجنبي وفقا لتصريحات خبير قانوني لـ«الوطن».

توثيق الزواج في مكتب وزارة العدل

قال كريم العطار المحامي، إن زواج المصرية من أجنبي يجب أن يتضمن شرطا هاما وهو توثيق هذا الزواج في مكتب زواج الأجانب التابع لوزارة العدل والكائن في القاهرة بميدان لاظوغلي أو في الإسكندرية بمنطقة المنتزه.

مستندات يجب توافرها لاتمام الزواج

وأضاف العطار في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك مستندات يجب توافرها لإتمام الزواج بشكل صحيح وهي شهادة عدم ممانعة من سفارة الزوج الأجنبي داخل مصر مصدّق عليها من الخارجية المصرية مبين بها الديانة والمهنة والدخل ومحل الإقامة والحالة الاجتماعية وجواز سفر الزوج الأجنبي موجود عليه ختم الإقامة، وشهادتان فحص طبي لراغبي الزواج تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو الخطيرة تصدر من مكتب صحة معتمد.

وأوضح الخبير القانوني ضرورة وجود شاهدين على عقد الزواج و«5 صور شخصية للزوجين بخلفية بيضاء، بطاقه الزوجة المصرية، شهاده ميلاد مميكنة قيد طلاق إذا كانت الزوجة مطلقة، قيد وفاة إذا كانت الزوجة أرملة، إذا كانت الزوجة مسيحية يجب تقديم خلو موانع مصدق عليه من الكاتدرائية ثم تصديق مديرية الأمن».