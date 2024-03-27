بـ نص كيلو بس.. أسهل طريقة لعمل الكنافة العثمانلية للشيف نجلاء الشرشابي

الكنافة العثمانلية اللذيذة من الحلويات الرمضانية التي يعشقها الناس؛ فهي غنية بحشوات مميزة من الجبنة القريش والجبنة المودزاريلا، لها محبون من كل مكان يمكن شراؤها من المطاعم الخاصة بالحلويات السوري، لكن الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة CBC سفرة بحشوات موفرة قي كل بيت وهي الجبنة القريش مع إضافة الجبنة المودزاريلا، نقدمها لكم في السطور التالية:

مقادير عمل كنافة عثمانلية

نصف كيلو كنافة

نصف كوب سمن مذاب

كوب شربات

لون أحمر

الحشوة

جبنة قريش

جبنة موتزاريلا

طريقة عمل كنافة عثمانلية

لعمل الكنافة العثمانلية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، تذوب السمنة على النار ثم يضاف عليها اللون الأحمر؛ ثم يضاف اللون الأحمر إلى السمنة وتوضع هذه المكونات على الكنافة وتفرك جيدا.

ثم بعد ذلك ضعي طبقة من الكنافة في الصينية، وبعدها يضاف الجبنة الموتزاريلا مع الجبنة القريش وتقلب جيدا.

تضاف حشوة الكنافة ثم تضاف طبقة أخرى من الكنافة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج، ثم تسقى بالشربات وتقدم.

طريقة عمل الكنافة العادية

صف كيلو كنافة.

كوب إلا ربع سكر بودر منخول.

كوب سمنة سائلة.

نصف كوب جوز هند وزبيب.

مقادير شربات الكنافة

3 أكواب سكر.

2 كوب ماء.

عصير لمونة صغيرة.

طريقة التحضير: