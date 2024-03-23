كيف دعمت الدولة كبار السن؟.. معاشات وإعفاءات ضخمة وقوانين رسمية

جهود مُضنية بذلتها الدولة المصرية ولا زالت، لدعم كبار السن، أو أصحاب العمر الذهبي كما لقبتهم، وعلى أساس ذلك وفرت لهم مظلة حماية اجتماعية ضخمة تجاوزت مليارات الجنيهات، بجانب سن قوانين خاصة بهم تُصدر لأول مرة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، حسبما كشفته نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي في تقرير لها.

أول هذه الجهود هي إصدار قانون رعاية وحماية حقوق كبار السن في مصر لأول مرة، كتشريع متكامل يعكس تبني الدولة لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين، وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي احتياجات المسنين في تخطيطها للمرافـق العامة.

كما تتضمن الجهود، ما ذُكر في الاحصائيات الرسمية والتي تشير إلى أن نسبة دعم كبار السن تصل إلى 14% من إجمالي الدعم النقدي لتكافل وكرامة بتكلفة 7 مليار جنيه سنوياً، و86% من كبار السن يحصلون على دعم من مظومة الخبز والسلع التموينية بتكلفة 13 مليار جنيه سنوياً.

توفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن

وتتضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي، للفترة المقبلة، توفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن، بجانب حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي، بجانب توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش.

ووفق القوانين المعمول بها، تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي التكاليف الكاملة لرحلات المسن في المواصلات بنسبة 100% لمن هم فوق سن الـ 70 سنة، أما من هم في سن الـ 65 فتتحمل الوزارة 50% فقط.

وسبق ووجهت القيادة السياسية بتخصيص 100 مليون جنيه لدعم صندوق كبار السن، الذي يستهدف قرابة 7 ملايين مواطن مصري مسن وأسرهم، ويختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين، والغرض منه إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات.

بيانات مهمة خاصة بالمسنين

ووفق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بلغ عدد المسنين في مصر 9 ملايين مُسن بنسبة 8.6% من إجمالي السكان، وبلغت نسب عقود الزواج بين المسنين 2.2% من إجمالي العقود، كما بلغ عدد المسنين الذكور 4.5 ملايين نسمة بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور بينما بلغ عدد الإناث المسنات 4.5 ملايين نسبة بنسبة 8.9% من إجمالي السكان للإناث.

كما ذكرت المؤشرات المتعلقة بالمسنين في مصر عام 2023، بأن عدد المسنين المشتغلين بلغوا 1.2 مليون مسن بنسبة 13.4% من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة اشهادات الطلاق للمسنين 10.4% من إجمالي اشهادات الطلاق، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين 53.2% بينما كانت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى 10.7%.