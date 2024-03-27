العصير عليه والأرباح لغزة.. «يحيى» يُبهر سكان التجمع بمشروبات رمضان

لتوِّه أتم عامه الـ11، يقف الصغير في الشارع بجوار منزله في منطقة التجمع الخامس، مُمسكاً بزجاجات العصائر الرمضانية ليبيعها، ليس مكتفياً بممارسة أمر يحبه، ولكنه خصّص أرباحه لصالح الأشقاء في غزة.

«نفسي أشتغل من وأنا صغير»، حب العمل يجري في دماء «يحيى» رغم نعومة أظافره، يشارك في أنشطة كثيرة داخل مدرسته، يبحث هنا وهناك عن أي فرصة للتدريب الصيفي أو العمل بشكل عام، هو ليس بحاجة للعمل من أجل حاجته إلى المال، فهو نشأ في أسرة توفّر له كل متطلباته، لكنه يبحث عن ذاته، ورغم الاحتفاء به عند طلبه للتدريب في فترة الصيف، لكن صغر سنه كان عائقاً أمامه.

لافتة مدون عليها بالإنجليزية اسم المشروع وما يقدّمه، تتخلها عبارة وحيدة بالعربية: «جزء من أرباحنا هيروح لإخوتنا في غزة» ومترجمة إلى الإنجليزية أيضاً، ويجاورها على الناحيتين العلم الفلسطيني، ذلك المشهد الذي أدهش سكان التجمع الخامس.

يبلغ «يحيى» أهله عن نيته الوقوف في الشارع لبيع عصائر رمضان والمخللات، الدهشة والفرحة هو حال ذويه ودعمهم له كان حاضراً من أول لحظة، يساعده والده بالتواصل مع شركة العصائر لتوريدها له، ويشتري المخللات من محل بوسط البلد، ويبدأ بيع منتجاته في أول أيام رمضان بكميات قليلة، ويقف والده بسيارته يتابعه، لكنه لا يتدخّل في أي شيء يقوم به نجله الذى يدير مشروعه بشكل مثير للدهشة، ويوماً بعد يوم يزداد عدد زبائنه، الفرحة تخترق قلبه عندما يرى نظرات الفخر والإعجاب في أعينهم: فرحت أوى لما معلمتى جت واشترت منى وأصحابى جُم واتصوروا معايا».

يحكي يحيى عن إصراره على التبرّع بجزء من الأرباح لصالح غزة: «الأحداث خلتني أحس إني مسؤول عن الأطفال اللي زيي، وواجبي إني أقف جنبهم وأساعدهم علشان كده فكرت أخصّص جزء من اللى هاكسبه للتبرع بيه لصالحهم».