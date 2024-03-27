رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
12:05 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
الصلاة

الصلاة

بحلول اليوم السابع عشر من شهر رمضان، تحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية، على نشر مواعيد الفروض الخمس يوميا، ليستطيع المسلمين تنظيم اليوم، بالإضافة إلى تخصيص ساعات أطول للقيام بالطاعات والتقرب إلى الله خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وفي السطور التالي، تقدم صحيفة «الوطن» لقرائها في منطقة الشرق الأوسط مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء الـ17 من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لآخرى، إلا أنه يمكن رصد مواقيت الفروض الخمس في العاصمة الجزائر في السطور التالية:

أذان الفجر 5:14 صباحا.

الشروق 6:41 صباحا.

الظهر 12:53 مساء

العصر 16:25 مساءً.

المغرب 19:10 مساءً.

العشاء 20:29 مساءً

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

يؤذن  لصلاة الفجر في العاصمة الجزائر، في الساعة 5:14، وفي ولاية ميلة يرفع في الساعة 5:12.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة الجزائر في الساعة 12:53 مساء، وفي ولاية ميلة الجزائرية يرفع في  تمام الساعة 12:12 مساء.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويرفع أذان العصر في العاصمة الجزائرية في الساعة 16:25مساء، وفي ولاية ميلة 16:12 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

بينما يرفع لأذان المغرب في الجزائر،  ليبدء المسلمين في تناول وجبة الإفطار في الساعة 19:10 مساء، وفي ولاية ميلة يرفع في الساعة 19:12 مساء.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

وبحسب ما نشرته وزرارة الأوقاف الدينية للجزائر، فإن متوسط عدد ساعات الصيام في دولة الجزائر، يكون نحو14 ساعة، ويزيد وقت الصيام يوميًا نحو دقيقة أو اثنتين.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الثلاثاء 26-3-2024 السادس عشر من رمضان

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم 26-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 26-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الثلاثاء 26-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في سوريا اليوم الثلاثاء 26-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الثلاثاء 26-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 26-3-2024
بقلم إسراء طارق أبو سعدة