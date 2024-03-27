مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

بحلول اليوم السابع عشر من شهر رمضان، تحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية، على نشر مواعيد الفروض الخمس يوميا، ليستطيع المسلمين تنظيم اليوم، بالإضافة إلى تخصيص ساعات أطول للقيام بالطاعات والتقرب إلى الله خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وفي السطور التالي، تقدم صحيفة «الوطن» لقرائها في منطقة الشرق الأوسط مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء الـ17 من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لآخرى، إلا أنه يمكن رصد مواقيت الفروض الخمس في العاصمة الجزائر في السطور التالية:

أذان الفجر 5:14 صباحا.

الشروق 6:41 صباحا.

الظهر 12:53 مساء

العصر 16:25 مساءً.

المغرب 19:10 مساءً.

العشاء 20:29 مساءً

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

يؤذن لصلاة الفجر في العاصمة الجزائر، في الساعة 5:14، وفي ولاية ميلة يرفع في الساعة 5:12.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة الجزائر في الساعة 12:53 مساء، وفي ولاية ميلة الجزائرية يرفع في تمام الساعة 12:12 مساء.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

ويرفع أذان العصر في العاصمة الجزائرية في الساعة 16:25مساء، وفي ولاية ميلة 16:12 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

بينما يرفع لأذان المغرب في الجزائر، ليبدء المسلمين في تناول وجبة الإفطار في الساعة 19:10 مساء، وفي ولاية ميلة يرفع في الساعة 19:12 مساء.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الأربعاء 27-3-2024

وبحسب ما نشرته وزرارة الأوقاف الدينية للجزائر، فإن متوسط عدد ساعات الصيام في دولة الجزائر، يكون نحو14 ساعة، ويزيد وقت الصيام يوميًا نحو دقيقة أو اثنتين.