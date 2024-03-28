أسماء المساجد المسموح الاعتكاف فيها بالمنيا 2024.. اعرف الضوابط

حددت مديرية الأوقاف في محافظة المنيا، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنيا 2024، حيث يبلغ عددها 254 بجميع المراكز والمدن، وجرى تحصيص مشرف مسؤول عن الاعتكاف ومتابعة ضوابطه في كل مسجد علي حده.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنيا

وقال الشيخ حسانين عبد الحكيم وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنيا 2024 يبلغ عددها 254 وهي موزعة على جميع المراكز والقرى لتغطي أنحاء محافظة المنيا خلال الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، حيث يبدأ الاعتكاف من مساء يوم السبت المقبل ويستمر حتى نهاية رمضان.

ضوابط الاعتكاف

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن هناك عدة ضوابط حددتها الوزارة للاعتكاف، ويأتي في مقدمتها عدم نشر صور ومقاطع فيديو احتراما لخصوصية المعتكفين، مٌنوها أن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنيا 2024 تم تجهيزها لاستقبال جميع الراغبين في الاعتكاف خلال شهر رمضان.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنيا بالمراكز

1-البحري: قرية إتقا بملوي، المشرف على الاعتكاف الآئمة والخطباء: إبراهيم علي عبد العظيم.

2-الكبير القبلي: ملوي، المشرف: ياسر عيسى فهمي .

3-أبو بكر الصديق: ملوي، المشرف: محمد عبد السلام عبد العال.

4-الكبير الأشمونين بملوي، المشرف: مصطفي حامد أحمد.

5-أبو النور: أم قمص بملوي، المشرف: خضر محمد شعبان.

6-الشيخ سعيد أم قمص، ملوي، المشرف: محمد توفيق عبد الدايم.

7- النور الجبالي بندر ملوي، المشرف: يحى فرج هاشم.

8-الست حمايات، بندر ملوي، المشرف: ضاحي عبد المالك علي.

9-أنس بن مالك بندر ملوي، المشرف: أحمد شعبان عبد الشافي.

10- بلال بن رباح بندر ملوي، المشرف: أيمن محمد شعبان.

11-اليوسفي، بندرملوي، المشرف: أحمد عبد المالك علي.

12-العرفاني بندر ملوي، المشرف: أحمد عبد الله رشوان.

13-التوبة بملوي، المشرف: أحمد زكريا عبد السلام.

14- العمال ببندر ملوي، المشرف: ربيع عبد الحميد أحمد.

15- الهدي النبوي بندر ملوي، المشرف: ناصر زغلول علي.

16-العلم والإيمان، ببندر ملوي، المشرف: محمد عبد اللطيف محمد.

17-عبد الحكيم جابر، ببندر ملوي، المشرف: خالد شعبان كامل.

18-الرحمن، ببندر ملوي، المشرف: حماده عبد الله رشوان.

16-علي بن أبي طالب، بندر ملوي، المشرف: محمد صلاحً الدين فهمي.

20-عمرو بن العاص، بندر ملوي، المشرف : أحمد عبد العزيز يوسف.

21-المجيدي الشرقي، ببندر ملوي، المشرف: محمد عبد الناصر عبد الحي.

22- الأقطم، ببندر ملوي، المشرف: مصطفي شعبان قرني.

23-العبودية، بندر ملوي، المُشرف: محمود سعد عبد الحفيظ.

24-الشيخ ناصر، ببندر ملوي، المشرف: إسماعيل علي حسن.

25-الشيخ محروس، ببندر ملوي، المشرف: خالد مختار محمد.

26-الشيخ درويش، بندر ملوي، المشرف: ياسر ربيع أحمد.

27- الثانوية العسكرية، بندر ملوي، المشرف: محمود حسن عبد الحميد.

28- قباء، بندر ملوي، المشرف: عمرو صبره صقر.

29-أحمد أبن حنبل، بندر ملوي، المشرف: رمضان سليمان كامل.

30- الحمد، بندر ملوي، المشرف:علي أحمد سالم.

31-العتيق، بني روح بملوي، المشرف:رضا أحمد أبو زيد.

32-اليوسفي، بني روح بملوي، المشرف:محمود محمدعبد السلام.

33-الرحمة، بني روح بملوي، المشرف: أحمد محمد فولي.

34-أبو بكر الصديق،بني روح بملوي، المشرف: محمود دردير شاور.

35- القبلي، بتادرس، بملوي،المشرف: إكرام خلف الله محمد.

36-الحاج جابر، بتنده، بملوي، المشرف: عبدالله شعراوي دياب.

37-الحاج إبراهيم بتنده بملوي، المشرف: محمود صلاح عبد الجابر.

38-الشيخ منصور، بتنده، بملوي، المشرف:سيد بكر عبدالرحمن.

39-الوسية، بتنده، بملوي، المشرف:عصام محمود عبدالله.

40-الحجابية، بتنده بملوي، المشرف: محمد عبدالحكيم محمد.

41-الهدي، تونا الجبل بملوي، المشرف: أحمد شوقي أحمد.

42-محمد الرحيم، تونا الجبل، بملوي، المشرف:أحمد عاطف عبد الغني.

43-النور، بجعوبر بملوي، المشرف: رجب يوسف إبراهيم.

44-الرحمة، بجعوبر، بملوي، المشرف:طه رشدي موسي.

45- الرحمن الغربي، بجلال الشرقية بملوي، المشرف:أشرف محمود عبد الحفيظ.

46-العمدة بالحرية بملوي، المشرف:حمادة أنور شعبان.

47-نبي الرحمة، بالريمون بملوي،المشرف: سيد فراج محمود فراج.

48- آل أبراهيم، بسنجرج بملوي ، المشرف: عبد الرحمن عبد الحي عبد الرحمن.

49-عباد الرحمن، بسنجرج بملوي، المشرف: إبراهيم رشدي عبد الرحمن.

50- الغربي، بشرارة القبلية بملوي، المشرف: مهران مرعي سليمان.

51- التوحيد، بعزبة عبد الواحد بملوي، المشرف: طه حسين فتحي.

52- الدعوة، بعرب بني خالد، بملوي، المشرف: فراج جروشي حميد.

53-الرحمن، بعزبة عبد الحكيم، بملوي، المشرف: محمد ماهر عبد السميع.

54- الرحمن، بقصر هور بملوي، المشرف: محمد عبد الجيد محمد.

55-الحكام، بقصر هور، بملوي، المشرف: رجب فوزي محمد بدوي.

56- اليوسفي، بقصر هور بملوي، المشرف: محمد علي محمد ابراهيم.

57- الشرقي، بنجع مدوري بملوي، المشرف: أحمد فاروق علي عبد المعبود.

58- النصر، بنجع مركب، بملوي، المشرف: خليفة نعمان خليفة.

59- الطرشاني بنجع مركب بملوي، المشرف: محسن محمد جمعة.

60-هريدي، بنجع هريدي بملوي، المشرف: يحيى عبد الرحيم أحمد.

61- الكبير، بنزلة تندة بملوي، المشرف: محمد راجح عبد السميع.

62- العمدة البحري بنواي بملوي، المشرف: محمد كمال عبد الباقي.

63- العمدة القبلي، بملوي، المشرف: حسن شعبان عبد الواحد.

64- الحسيني بهور بملوي، المشرف: مصطفي ربيع عباس.

65- النواصر، بهور بملوي، المشرف: محمد صابر عبد الرحيم.

67-الأزرق، بهور، بملوي، المشرف: جابر موسي حمزاوي.

68-الحمر: بدمشير بمركز المنيا المشرف:عبد الرحمن أحمد محمد المهدي.

69-أم المؤمنين، بدمشير،المشرف: سيد نجيب سليمان عطا.

70-الإخلاص بدمشير، المشرف:أسامة أبو النجا عبد المالك.

71- الفلاحين بمركز المنيا، المشرف: أحمد فرغلي شندي.

72-الرحمن، سليم صالب بمركز المنيا، المشرف:حمادة خلف أحمد بدوي.

73- الإيمان، بالفلاحين بالمنيا، المشرف:أيمن توني محمد.

74-رسلان، بالجملة، بمركز المنيا، المشرف: مسعود حسن محمد مسعود.

75-حسن إسماعيل بأدمو، مركز المنيا، المشرف: محمد عبد الحي علي طلبة.

76-أبو بكر الصديق، بني حسن، مركز المنيا، المشرف: قدري مأمون عيسي.

77-الهداية بالشيخ علاء مركز المنيا، المشرف: شعبان محمد عبد الغني.

78-الحاجة زكية عزام، بميدان الشهداء ببني مزا، المشرف:أحمد محمد محمود زيدان.

79-صيام الغربي،ببني مزار،المشرف:محمد عمر عبد الجليل.

80-الشافعي، ببني مزار، المشرف:عاشور شحاتة علي هلال.

81-الشبايلة، ببني مزار،المشرف:صديق محي الدين صديق.

82-الشيخ هارون، مطاي، المشرف:حسن عبد ربه عبد الرحيم حسن.

83-الرحمن، بأبو حسيبة بمطاي المشرف: إبراهيم سيد عبد الحميد ببرس.

84- الكبير، بأدقاق بمطاي، المشرف: رجب لملوم محمد شعث.

85-الكبير بأبو عزيز بمطاي، المشرف: محمد عبد المطلب ابراهيم هندي.

86- القواسم، ببردنوها بمطاي، المشرف: محمد أحمد عبد النبي.

87-الكبير بكوم والي بمطاي، المشرف: عمر صالح محمد عبد العليم.

88-صلاح الدين بمطاي، المشرف: هيثم شحاتة خلف الله دسوقي.

89-المجمع الإسلامي بمطاي، المشرف: عبد ربع فاروف عبد ربه عبد العزيز.

90- أولاد فرج بنزلة ثابت بمطاي، المشرف: محمود حجاج سيد رشاد.

91- الكبير بالكفور بمطاي، المشرف: خالد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح.

92-الحبشي بشرق المحطة بمطاي، المشرف: أحمد حجاج سيد رشوان.

93- الشيخ أبو بكر بمطاي، المشرف: رجب خلف صابر فرج.

94- الكبير بأبو شحاتة بمطاي، المشرف: حسن محمد مصطفي حسن.

95-الفتح، بالأتلات بمطاي، المشرف: مؤمن مختار محمد عبد الحميد.

96-الحيني، بأبوان بمطاي، المشرف: محمد أحمد سلطان حماد.

97- الكبير ببني عمار بمطاي، المشرف: عمر محمد عبد الرسول عبد الوهاب.

98-كوم مطاي بمطاي، المشرف: أحمد صبره عبد الصمد عبد المنعم.

99-عبد الجواد سالم، بسمالوط، المشرف: خالد محمد عبد الله مهني.

100-المعصرة الغربي بسمالوط، المشرف: محمد رمضان محمد.

101-العتيق بسمالوط، المشرف: عبد النبي رجب محمد إبراهيم.

102-الزهراء بسمالوط، المشرف: بلال عبد السلام محمد.

103-المعهد الديني، بسمالوط، المشرف: محمد كمال حسان مهران.

104-الأبعادية القبلي، بسمالوط، المشرف :محمد عبد الحفيظ محمد سليمان.

105-الشريف بسمالوط، المشرف: محمد عيد أحمد عيد.

106- التوحيد بسمالوط، المشرف: صالح فؤاد أحمد.

107- الشريعي، بسمالوط، المشرف: عبد الرحمن أبو النور أحمد.

108-أنس بن مالك، بدورة، المشرف: مصطفي صلاح عبد الباقي عبد اللطيف.

109-الكبير، جلال الغربية، المشرف: علاء الدين حسين عثمان حسين.

110-الشيخ علي، بدورة، المشرف:محمد عمر منصور سليم.

111-محمد نور الدين بدورة، المشرف: محمد عبد الناصر داخلي رياض.

112-كحيل عمار بدورة، المشرف: وحيد توني عبد الظاهر توني.

113- التوحيد، بالشيخ مسعود، المشرف:عيد عيل أحمد.

114-التقوي بالقايات، المشرف:بشير حامد محمد.

115-الرحمة بكفر عبد الخالق،المشرف:شعبان عبد الحسيب حافظ.

116- الصالح بمنشأة حلفا، المشرف:ربيع عبد القادر صالح.

117- أبو اسحاق، بعزبة العقلية بالشيخ مسعود،المشرف: صلاح الدين أحمد.

118- الأهالي بكفر عبد الخالق،المشرف: ربيع السيد عبد الباقي.

119-الشرقي بحلفا بالشيخ مسعود، المشرف:عيد عطية عبد الله.

120-سيدي حامد ببني عامر، المشرف: محمود محمد أحمد.

121- التوحيد بمنشأة حلفا، المشرف: محمد علي حسين.

122-المسجد الشرقي بالعقلية بالشيخ مسعود،المشرف: ربيع عبد العظيم علي.

123-الشرقي، ببرمشا بالشيخ مسعود،المشرف: محمد محمود إبراهيم.

124- القبلي الجديد، بكفر عبد الخالق، المشرف: محمد محمود إبراهيم.

125- أحمد الشيمي بدهروط بمغاغة المشرف: شريف حمدي السيد.

126-البرهان، بمغاغة، المشرف:محمود كمال أحمد خضر.

127-السلام العبور بمغاغة المشرف:السعد حامد فرج حامد.

128-قاسم المصري، بمغاغة، المشرف:أشرف محمود عبد الحكيم.

129-أبو العلا، بمغاغة،المشرف:محمود صلاح حسين.

130-الشيخ سلام، بشارونه بمغاغة،المشرف:محمود أحمد عبد الغني.

131-أبو حدق بشارونة بمغاغة، المشرف:محمود حسن أحمد.

132-الحسيني بدهمرو، بمغاغة، المشرف:طه محمد توفيق.

133- الغربي، ببني خالد بمغاغة، المشرف:ماضي أبو العزائم شحاتة.

134-الأمير زياد بالشيخ زياد بمغاغة، المشرف:عبد الحليم رشدي أحمد.

135-بطران بمغاغة، المشرف:رمضان حماد فرج حماد.

136-الشلقامي، بأبا البلد بمغاغة، المشرف:أحمد محمود أبو الفتح.

137- أمبابي بمغاغة، المشرف:عزام كمال محمد.

138-الدوار القبلي بقفادة بمغاغة، المشرف: أحمد محمد عبد العظيم

139-الموقف بصندفا، المشرف: محمد إبراهيم الدسوقي.

140-الحسن بن صالح بالبهنسا ، المشرف: أحمد طه بكري.

141-الرحمن بأشروبه، المشرف:علاء سعد محمد.

142-العمري بأشروبه، المشرف: أحمد محمد عبد الحفيظ.

143-حسن رضوان بصندفا، المشرف: أيمن فتحي شمس الدين.

144-سيف الإسلام بأبو العباس، المشرف: عبد الرحمن خليفه عبد الرحمن.

145-العتيق بأبو العباس، المشرف: ربيع محمد محمد إبراهيم.

146-الغربي، بأبطوجه، المشرف: ناجي عز الدين علي.

147-العمري بشلقام، المشرف: سيف محمد محمد اسماعيل.

148-الأوقاف بساقولا، المشرف: رجب محمود.

149-أحمد هب الريح بالجرنوس، المشرف: عبد الله محمود مرزوق.

150-أبو شوك بالجرنوس، المشرف: أحمد ممدوح ابو غنيمة.

151-القديم بكفر أنس، المشرف: عبد الوهاب أحمد حسين.

152-حسين عبد الرازق بأبو الهوي، المشرف: محمد أحمد عبد الجواد.

153-التقوي باليوسفي ببني مزار، المشرف: شعيشع إبراهيم إبراهيم.

154-مبارك بالخواجة بصندفا، المشرف: المعتصم طارق إبراهيم.

155-الرحمة بعزبة أحمد جوهر بصندفا، المشرف: محمود طه عبد العظيم.

156-عبد الرحمن أبو ليفة، بصندفا، المشرف:مسلم محمد عبداللطيف التلاوي.

157-الرحمن بالمعطن،المشرف:جمال أحمد جمال.

158-أبو بكر الصديق،بمنقطين، المشرف:خليفة صديق أحمد.

159-الرحمن بالصرماني، المشرف:جابر محمد أحمد.

160-الأوقاف الغربي بندر الفكرية بأبوقرقاص، المشرف:محمود عطا أحمد محمد.

161-الحق،ببندر الفكرية بأبوقرقاص،المشرف:أشرف محمد رفعت توفيق سيد.

162-مسجد ناصر ببندر الفكرية بأبو قرقاص،المشرف:مؤمن طه عبد الحميد حسن.

163-متولي عبد المقصود ببندر الفكرية بأبوقرقاص، المشرف:يسري رمضان محمد عبد الحافظ.

164 المركز الطبي، ببندر الفكرية بأبوقرقاص،المشرف:محمود عرابي سيد محمد.

165-الشهداء الثلاثة ببندر الفكرية بأبو قرقاص،المشرف: مصطفي أحمد محمد جاب الله.

166-مسجد نادي ناصر ببندر الفكرية بأبوقرقاص، المشرف: محمد شعبان محمد محمود.

167-التوحيد، ببني حسن بأبوقرقاص،المشرف:عبد الرحمن حسن محمد أحمد.

168-الرحمة ببني حسن بأبوقرقاص،المشرف: محمد طه محمد سيد.

169-الهلايلة ببني حسن بأبوقرقاص،المشرف:محمد عبد الحليم علي عبد العال.

170-الشيخ نعيم،بأبوقرقاص، المشرف:جاهين يوسف جاهين الداخلي.

171-الإسلام، بدعبس بأبوقرقاص، المشرف:أحمد شعبان أحمد حسين.

172-التقوي بدعبس بأبوقرقاص،المشرف:صابر خيري عبد العليم مخيمر.

173-الحاج حسين بزعفرانة، بأبوقرقاص، المشرف:أحمد محمود محمد محمود.

174- الإيمان البحري بالسنبلاوين بأبو قرقاص، المشرف: محمد علي محمد علي سليمان.

175-الرحمة ، بدمشاوهاشم بمركز المنيا، المشرف: أحمد محمد علي عبد الغني.

176-عمر بن الخطاب بطهنشا مركز المنيا، المشرف: علي رفعت هاشم.

177-التقوي بحلوه مركز مطاي، المشرف: حسين سنوسي عبد الوهاب حسن.

178-أبو غنيمة، بمنبال مركز مطاي، المشرف: سامح محمد خلاف.

179-الرحمانية، مركز مطاي، المشرف: رجب جمال أحمد.

180-الرحمن بمرزوق مركز مطاي، المشرف: أحمد وهداني علي إبراهيم.

181-العناية الربانية بهوارة مركز مطاي، المشرف: جمال عبد الوهاب مرسي.

182-التقوي بحلوه مركز مطاي، المشرف: خلف علي حسن ياسين.

183-قباء بقرية دلجا بديرمواس، المشرف: محمد عبد الرحيم محمد توني.

184- الصلاحي بقرية دلجا، المشرف: أحمد محمد محمود أحمد.

185-النص بنزلة البدرمان، المشرف: خلف عبد الباقي صالح زيدان.

186-الإصلاح بالبسقلون بالعدوة، المشرف: علي خلف عبد العظيم إبراهيم.

187-عمر بن الخطاب بالبسقلون بالعدوة، المشرف:ماهر فتح الباب إبراهيم فتح الباب.

188- العدوي بمدينة العدوة، المشرف: إبراهيم محمد نجم الدين إبراهيم.

189-المجاهدين، بديرمواس، المشرف: عمر محمد عبد الحميد.

190-الكبير، بديرمواس، المشرف: سيد عبد الرازق علي.

191-مصطفي عمر الغربي بعزب التل بديرمواس، المشرف: محمود عبد الحفيظ محمد.

192- الرحمن بعزبة الحاج قنديل بديرمواس، المشرف:جلال حمدي عبد التواب.

193- عبد الله الكدواني بطوخ بديرمواس، المشرف:أشرف نور الدين صالح.

194-اعبادالرحمن بالسوالم بديرمواس،المشرف: أحمد عوض خليفة محمد.

195- ترك بالبرجاية بالمنيا الجديدة، المشرف:مدحت محمد السيد.

196-كامل عطية بصفط اللبن بالمنيا الجديدة، المشرف:أحمد علي نصر.

197-التوحيد بدماريس بالمنيا الجديدة، المشرف:عبد الناصر حسين فتح الباب.

198-عمربن الخطاب بدماريس، بالمنيا الجديدة، المشرف:طه محمد مرسي.

199-النور بدماريس، بالمنيا الجديدة، المشرف:نصر الدين مصطفي أحمد.

200- الهدي، بحي مكة، بالمنيا الجديدة، المشرف: أسامة محمد داخلي عبد الحافظ.

201-بني حماد بالمنيا الجديدة، المشرف: حسن عبد الجواد محمد علي.

202-النور بزاوية سلطان، بالمنيا الجديدة، المشرف:خالد العارف عبد الظاهر.

203- لإسماعيل راشد بكدوان، بالمنيا الجديدة،المشرف:خلف إسماعيل أحمد الوحش.

204- الخضري، بالمنيا الجديدة، المشرف:سعد بدر الدين أحمد محمود.

205- الكبير، بزاوية سلطان القبلية بالمنيا الجديدة، المشرف:عادل عبد العزيز عبد البديع.

206- الشرقي، بماقوسة بالمنيا الجديدة، المشرف:عادل عزمي محمد محمد.

207- السلام بالمصاص بالمنيا الجديدة، المشرف:محمد توني عبد الباقي.

208-الإيمان و النور، بماقوسة بالمنيا الجديدة، المشرف:نبيل يسري خفاجي محمود.

209- البركة ببني أحمد الشرقية بالمنيا الجديدة، المشرف: أحمد عبد الحكم محمد.

210-إسماعيل فوزي بسواده بالمنيا، المشرف: أحمد عبد النبي حسن.

211-التوحيد ببني حماد بالمنيا الجديدة، المشرف: بهاء الدين علي بعد النعيم.

212-القشيري بالأخصاص بالمنيا، المشرف: محمد نصحي محمد.

213-الكبير بالمنيا الجديدة، المشرف: نجيب عبد الحليم نجيب.

214-السيدة مريم بأبو فيلو بالمنيا الجديدة، المشرف: أحمد مخلوف أحمد معروف.

215- الروضة بالحوارتة مركز المنيا، المشرف: أحمد محمد محمد توفيق.

216- السيدة زينب بالمنيا الجديدة، المشرف: محمد عبد المنعم توني.

217-الحمد بالمنيا الجديده، المشرف: محمود عبد البديع سكران.

218- المعلمين بالمصاص بالمنيا، المشرف: طه محمد الخياري.

219- الغفار ببني أحمد الشرقية، المشرف: هاني علي عمر سنوسي.

220-أبو طاقية، بقرية ريدة مركز المنيا، المشرف: أبا القاسم إسماعيل محمود.

221- الكبير بالشرفا بالمنيا، المشرف: إبراهيم أحمد جارحي.

222- التوحيد، بعزبة بدوي بالمنيا، المشرف: أحمد إبراهيم ياسين حسن.

223- صلاح الدين بمدينة المنيا الجديدة، المشرف: أحمد شعرواي توفيق محمد.

224- الجهاد، مدينة المنيا، المشرف: أحمد محمد اسماعيل حسين.

225-الهداية، قرية طهنا بالمنيا، المشرف: أحمد محمود أحمد عثمان.

226- الرحمن بأرض المولد بالمنيا، المشرف: أحمد يحيي محمد مصطفي.

227- الفتح بقرية ريدة مركز المنيا، المشرف: إسماعيل أحمد إسماعيل حسن.

228- الواحد الأحد بالمنيا الجديدة، المشرف: إسماعيل حسان محمد.

229- الحاج فارس، ببندر المنيا، المشرف:أشرف أحمد محمد عثمان.

230-عثمان بن عفان، بأبو هلال بالمنيا، المشرف:أشرف محمد محمود السيد.

231-عمر بن الخطاب بأبو هلال بالمنيا، المشرف:مصطفي عيد محمود.

232- أبا هارون بقرية البرجاية بالمنيا، المشرف:جمال أحمد عبد الحميد محمد.

233- الغربي قرية الحوارته بالمنيا، المشرف:جمال عبد السميع أحمد أبو الليل.

234- الفتح بأرض سلطان بالمنيا، المشرف:جمعة علي أحمد عثمان.

235-سلامة الشرقي قرية البرجاية بالمنيا، المشرف: حسين علي إسماعيل حسين.

236- الفولي بندر المنيا، المشرف: رائد يحي عبد الحفيظ عبد الظاهر.

237-المجاهدين، قرية دماريس مركز المنيا، المشرف:عبد الرحمن فتحي عبد الكريم محمد.

238- التحرير حي شلبي مدينة المنيا، المشرف:معاذ صابر بسيوني.

239-أبو سدرة قرية ريدة مركز المنيا، المشرف:علاء الدين سعداوي مهدي علي.

240-التقوي قرية الحوارتة بالمنيا، المشرف: عمر إبراهيم أحمد محمد.

241-الشاب التائب، قرية بني أحمد بالمنيا، المشرف:عمر فتحي عبد علي.

242-عمر بن الخطاب بالمنيا الجديدة،المشرف:محمد صفوت عبد العال دياب.

243- الرحمن الرحيم قرية ريدة مركز المنيا، المشرف:محمد نادي محمد علي.

244-مسجد مجمع التوحيد بالاخصاص بالمنيا، المشرف:محمود أحمد محمد عيد.

245 -الصحابة، بالمنيا الجديدة، المشرف: محمود عبد المغني عبد الله عبد المعبود.

246- سعد الدين ببني أحمد بالمنيا، المشرف:محمود فؤاد طلبة عبد المحسن.

247- الرحمن الرحيم بالمنيا الجديدة، المشرف:مصطفي محمد عبد الصالحين.

248- قمر الدولة بالمنيا الجديدة، المشرف:موسي عبد الله موسي عثمان.

249-فاطمة الزهراء عزبة شاهين بمدينة المنيا، المشرف:سعد الدين طه عبد الغني محمد.

250- الحبشي، ببندر المنيا، المشرف:ربيع محمد شعبان أبو السباع.

251- شاهين بك ببندر المنيا،المشرف:وليد مصلح ناجي محمد.

252- اللمطي ببندر المنيا، المشرف: إيهاب أحمد عبد العزيز.

253-يحي شاهين، بالمنيا الجديدة، المشرف:إبراهيم لافي تهامي.

254- الوحدة الاسلامية، عزبة شاهين ببندر المنيا، المشرف:عمرو عبد الرحمن حسن علي.