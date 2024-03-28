«التحالف الوطنى» يرسم البهجة على وجوه الصائمين بمناطق الأكثر احتياجا

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عدداً من الأنشطة وقوافل المساعدات لدعم الأهالى من سكان المناطق الأكثر احتياجاً، ورسم البهجة والسعادة على وجوه المواطنين خلال شهر رمضان، من خلال توزيع مساعدات مالية وعينية، تتضمن كراتين مواد غذائية، وإقامة موائد الإفطار، من خلال مؤسساته والأمانات التابعة له، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، شملت الأنشطة مضاعفة الإعانات الشهرية لنحو 102 ألف مستفيد، وتوزيع أطنان من السلع الغذائية وآلاف الوجبات على المستفيدين.

توزيع 13 ألف كرتونة مواد غذائية فى سوهاج والقليوبية

ففى محافظة القليوبية، قامت أمانة التحالف الوطنى بتوزيع كراتين مواد غذائية على نحو 5000 مستهدف من الفئات الأولى بالرعاية، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إقامة معرض للسلع الغذائية المدعمة، بإجمالى تكلفة مليون و215 ألف جنيه، وذكرت أمانة القليوبية، فى بيان، أنه جرى توزيع أكثر من 27 ألف شنطة مواد غذائية، بسعر 240 جنيهاً للشنطة، منذ بداية شهر رمضان وحتى منتصف الشهر الكريم.

موائد إفطار للأسر الأوْلى بالرعاية فى البحيرة

وفى البحيرة، وزعت أمانة التحالف الوطنى وجبات إفطار على الصائمين والأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجاً بمدينة دمنهور، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وقالت الدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «نبيل الكاتب» الخيرية، أحد كيانات التحالف الوطنى، إن تلك الفعاليات تأتى ضمن استراتيجية التحالف الوطنى لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، حيث قام المتطوعون فى المؤسسة الخيرية بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين من الحالات والفئات الأولى بالرعاية فى مدينة دمنهور.

مطابخ تعليمية لتمكين السيدات اقتصادياً فى المنيا

وفى المنيا، أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن إطلاق مبادرة ذكية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، حيث دشن التحالف، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية القبطية للخدمات الاجتماعية، مطابخ تعليمية لتمكين السيدات اقتصادياً، فى قرية «أبيوها»، بمركز أبوقرقاص حيث يجرى تعليم السيدات تحويل الفول الصويا إلى وجبات شهية، مثل «الحواوشى» و«الكفتة» و«البرجر»، بأقل التكاليف، وأوضح مقدم التدريبات، الدكتور وليد محمد عبدالعليم، أستاذ الصناعات الغذائية، أن الهدف من المطبخ هو تعليم السيدات كيفية تكوين وجبات غذائية رخيصة وصحية وآمنة، باستخدام بدائل اللحوم، مثل الفول الصويا، مؤكداً أن هذه البدائل توفر مصدراً غنياً بالبروتين النباتى، مما يخفف الأعباء المادية على الأسر المصرية من الفئات الأكثر احتياجاً.

وأعربت ناهد كمال شاكر، إحدى المستفيدات من المطبخ، عن سعادتها بتعلم كيفية تحضير طعام اقتصادى وصحى، باستخدام كميات قليلة من الفول الصويا، مشيرةً إلى أن السيدات يتعلمن أيضاً تحضير العدس والبيض المطبوخ والبصل، وعمل الزبادى، وصناعة المربى والمخللات، بطرق سهلة تتناسب مع الظروف المعيشية للأسر البسيطة

فيما قالت هالة محمد، مستفيدة أخرى من التدريبات، إن المطبخ التعليمى يأتى ضمن مشروع تمكين سبل المعيشة للمرأة المتضررة من فيروس «كورونا»، ويهدف إلى تعليم السيدات طرق إعداد الكثير من الأطعمة غير المكلفة، دون الاعتماد على شراء طعام من الخارج بأسعار باهظة، إذ يجرى شرح أهمية العناصر الغذائية المستخدمة فى إعداد الطعام، مع التركيز على قيمتها الغذائية المتكاملة بأقل دهون، وارتفاعها فى القيمة الغذائية، كما تعلمت السيدات أيضاً كيفية تحضير أطباق سَلطة صحية ومفيدة لكل أفراد الأسرة.

وفى سوهاج، وزعت جمعية «الأورمان»، أحد كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حوالى 8 آلاف كرتونة مواد غذائية على 8 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وجرى التوزيع فى قرى «بناويط، وبنى هلال، والبارود» بمركز المراغة، و«عنيبس، ونزة المحزمين، والطليحات» بمركز جهينة، وقرى «السمطا، وبرخيل، والحرجة» بمركز البلينا، وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، من خلال التشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر بالمحافظة.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية «الأورمان»، أن توزيع كراتين السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج، يأتى ضمن برنامج التعاون المبرم بين الجمعية والشركة المصرية للاتصالات، لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية فى قرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة، خلال شهر رمضان المبارك.

إفطار جماعي لـ«محاربات السرطان» بالإسكندرية

وفى الإسكندرية، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي حفل إفطار جماعي، ضم 1500 فرد، وذلك في إطار فعاليات مهرجان «إسكندرية تحارب السرطان»، الذى أطلقه التحالف فى فبراير الماضي، أعقبه حفل تكريم للأمهات المثاليات من «محاربات السرطان»، تقديراً لصبرهن وإصرارهن في مواجهة المرض، وقال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ ومنسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية، إن «مهرجان إسكندرية تحارب السرطان شهد أكثر من 100 فعالية، من حفلات وندوات وملتقى حواري، بمشاركة أكثر من 80 جمعية أهلية»، وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحفل شهد فقرات فنية وعروضاً مسرحية متنوعة، تهدف إلى نشر الوعى بمرض السرطان، وأهمية الكشف المبكر عن المرض.