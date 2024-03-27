أحمد عبد العزيز: أتمنى إعادة تجسيد شخصية طه حسين

كشف الفنان أحمد عبد العزيز، عن أمنيته في تجسيد شخصية الدكتور طه حسين كشخصية تاريخية، موضحًا أن الفنان أحمد زكي جسد هذه الشخصية بكل براعة، وهو ما يصعب عمله على أي فنان.

أحمد زكي جسَد شخصية طه حسين بشكل رائع

وأشار «عبدالعزيز»، خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، إلى أنه بصرف النظر عن أداء الفنان أحمد زكي في تجسيد شخصية طه حسين الرائع في المسلسل وإخراج يحيى العملي، وتعبيره عن شخصية طه حسين، فإن العمل كان رائعا.

وشدد «عبدالعزيز» على أنه مغرم بشخصية طه حسين منذ طفولته، ودراسته لكتاب «الأيام» لطه حسين، مضيفًا: «كنت أحب ألعب وأجسد شخصية حسن الصباح زي اللي في مسلسل الحشاشين.. شخصية تشدني من زمان منذ قراءتي عن جماعة الحشاشين وقلعة آلموت».

ونوه الفنان أحمد عبدالعزيز، أن أداء الفنان كريم عبد العزيز لشخصية حسن الصباح في مسلسل «الحشاشين» جميل، وواصل للجمهور ببساطة.