«الأعلى للجامعات» يوجه رسالة للطلاب بشأن تغيير نظام القبول بالجامعات 2024

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية حقيقة تعديل قواعد تنسيق القبول للعام الجامعي المقبل بمختلف الكليات، موضحة أنه لا توجد أي تعديلات على قواعد التنسيق وستكون مثل العام الماضي، والنتيجة ستظهر من خلال مكتب التنسيق والموقع الإلكتروني الخاص به.

تنسيق الجامعات 2024

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أي تعديل على قواعد القبول الخاصة بالتنسيق وتوزيع الطلاب على الكليات يكون من خلال تشريع برلماني، مشيرةَ إلى أن جميع المقترحات المقدمة للمجلس الأعلى للجامعات بشأن أعداد قبول الطلاب بالكليات لم يتم البت فيها.

وسيعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية السبت المقبل الاجتماع الدوري له في حضور جامعة عين شمس لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتعليم الجامعي.