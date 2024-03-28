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دراما المتحدة

مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. هل تقتل دنيا زاد زوجها حسن الصباح؟

كتب:

سهيلة محمد
09:02 ص | الخميس 28 مارس 2024
الحشاشين

الحشاشين

يواصل مسلسل الحشاشين الحلقة 18 على قناة DMC، التشويق والإثارة، حيث ترغب دنيا زاد زوجة حسن الصباح، الانتقام منه، بعد قيامه بقتل ابنهما الأكبر حسين، ولكن يكشفها حرس حسن الصباح، ويلقي القبض عليها ويضعها في غرفتها ويغلقها.

ويستمر حسن الصباح في الصمود أمام الجيش السلجوقي، ولكن يجد نفسه في مأزق في حربه مع بركياروق السلطان السلجوقي، الذي يواصل حساره على قلعة آلموت، ويضطر حسن الصباح أن يلجأ إلى الفرقة ليستغل الحرب إلى صالحه، ضمن أحداث الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

ينطلق موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءًا، أما على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقة على منصة Watch It الإلكترونية؛ لتكون متاحة بأي وقت لمشتركيها ودون فواصل إعلانية.

أبطال المسلسل

يضم مسلسل الحشاشين في بطولته نخبة من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، نضال الشافعي، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.

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بقلم سهيلة محمد