محافظ القليوبية يوجه بتفعيل ورديات النظافة المسائية بالخصوص وشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.

المحافظ يوجه باستمرار أعمال النظافة

تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص وشارع 15 مايو وشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، موجهاً باستمرار أعمال النظافة ورفع الأتربة من علي الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة في شوارع المدينة.

تكثيف عدد العمالة والورديات

وجه عبد الحميد الهجان بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع مراعاة وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة