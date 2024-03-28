شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مليحة إنقاذ مليحة وأسرتها التي تتكون من الجد والجدة من الموت بعدما قاموا بدفن والد ووالدة مليحة عقب شن هجوم عليهم أودى بحياة والديها للموت، ودارت أحداث الحلقة الأولى حول تهجير الفلسطينيين عام 2000 في انتفاضة الأقصى.

وتذهب أسرة مليحة إلى ليبيا لتعيش هناك، ولكن بعد أحداث ثورات الربيع العربي عام 2012 عادت الأسرة إلى فلسطين، وعاشوا في وطنهم حتى الحادثة التي توفي فيها الأب والأم، لنستكمل أحداث مسلسل مليحة الحلقة 3 اليوم الخميس.

مسلسل مليحة الحلقة 3.. ماذا يحدث لها بعد إنقاذها من عملية إرهابية؟

وأثناء هجرة مليحة مع جدها وجدتها إلى مصر محملين في شاحنة، استقل تلك الشاحنة أحد الإرهابينن، والذي قام بزرع قنبلة بها في مسلسل مليحة، والتي كادت أن تقضي على الأسرة وركاب تلك الشاحنة، ولكن تقوم قوات حرس الحدود بقيادة القائد أدهم على تفتيش تلك السيارة ورؤية جوازات السفر، ما يجعله يقبض على الإرهابي؛ ليقوم بإنقاذ الأسرة من الموت.

ومسلسل مليحة يحكي قصة تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المختلفة بسبب ما يتعرضون له من قهر وظلم بسبب الاحتلال الإسرائيلي لهم، وهو من بطولة سيرين خاس في دور مليحة، دياب في دور أدهم، أدهم، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري ومروة أنور.