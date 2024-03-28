التخفيضات تتوالى.. 7 توكيلات كبرى تقرر تقليص أسعار سياراتها

قرر 7 وكلاء لشركات السيارات الكبرى في مصر، إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات تقترب من 30 % من قيمة السيارة الفعلية شامل الأوفر بريس، وذلك عقب الانفراجة الدولارية التي حدثت، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، في توفير السيولة الدولارية لقطاع مكونات الإنتاج ومنها شركات إنتاج السيارات المحلية، وسوف تشهد الأيام المقبلة إعلان بعض التوكيلات الكبرى لإجراء تخفيضات على أسعار السيارات، وفقًا لما قاله منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار السيارات

وأكّد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، في تصريح لـ «الوطن»، أنَّ الفترة المقبلة من الممكن ان تشهد تراجع آخر في أسعار المركبات، مشيرًا إلى أنَّ السوق المصرية سيشهد دخول العديد من البرندات العالمية المتخصصة في إنتاج السيارات خاص السيارات الكهربائية.

شعبة تجارة السيارات بالغرف التجارية

وترصد السطور التالية قائمة وكلاء السيارات التي أعلنت عن تخفيضات داخل الأسواق، حسبما ذكرت شعبة تجارة السيارات بالغرف التجارية.

أسعار السيارات في السوق المصرية

وقرر الوكيل الحصري لتوريس وتيفولي، إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار السيارات في السوق المصرية، واقتربت الخصومات من 300 ألف جنيه مصري على مجموعة متنوعة من طرازات السيارات، وذلك في إطار جهودهما لتعزيز القطاع الاقتصادي ودعم الاستهلاك المحلي في مصر.

وكيل سيارات أوبل وشيفروليه في مصر

وكشف وكيل سيارات أوبل وشيفروليه في مصر، اليوم، عن تطبيق تخفيضات رسمية غير مسبوقة على عدة موديلات تابعة للوكالتين في مصر، ليصل التخفيض في الأسعار إلى 500 ألف جنيه في أحد الطرازات.

وكيل علامة سيارات «فيات»

كما أعلن وكيل علامة سيارات «فيات» الإيطالية في مصر، عن تخفيض أسعار جميع الطرازات المتوفرة في السوق المحلية بنسب تراوحت ما بين 275 ألف جنيه إلى 325 ألفًا.

وكيل العلامة بيجو في مصر

كما خفضت شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو في مصر، أسعار لسيارات بالسوق المحلية، والتي يتمّ تطبيقها بدءًا من اليوم، إذ سجلت أسعار جميع سيارات بيجو تراجعا تراوح بين 350 ألفًا وحتى 500 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة

- وبلغ سعر سيارة تيجو 2023 نحو 985 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 20% كونها تجميع محلي.

- سيارة mg zs 2023 سعرها مليون و100 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 15% وهي من السيارات الصينية المستوردة.

- سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1987 بسعر 120 ألف جنيه، وهي تحتوي على موتور 1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، ونواقل حركة مانيوال، وتكييف.