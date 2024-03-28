قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة لمدة 10 ساعات غدا

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن قريتي المناوات وطموه في الجيزة، لاستكمال تحويل خط مياه قطر 600 ملليمتر المتعارض مع إنشاء مطلع ومنزل كوبري حسب الله الكفراوي، بمدينة أبو النمرس، على طريق مصر أسيوط الزراعي، وجرى تحويل الخط، ومتبق أعمال الربط على الخط القائم.

قطع المياه عن قرى المناوات وطموه

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقطع المياه لمدة 10 ساعات، من الساعة 1 صباحا يوم الجمعة الموافق 29 مارس إلى الساعة 11 صباحا يوم السبت 30 مارس، وذلك لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجها رئيس مدينة أبو النمرس، بالمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أي معوقات.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء، ويجرى الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.