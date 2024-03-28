بتخفيض يصل إلى 590 ألف على سيارات توريس خلال شهر مارس.. KGM الكورية تشعل المنافسة في سوق السيارات

أعلنت عربيات إيجيبت، وكيل سيارات KGM الكورية، عن تخفيض أسعار طرازات توريس خلال شهر مارس الحالي، بقيمة وصلت إلى 590 ألف لتشعل KGM الكورية المنافسة في سوق السيارات في مصر. وتشمل التخفيضات - التي تستمر لفترة محدودة - سيارات KGM الكورية توريس بكل فئاتها، والتي تتميز بتصميمها الأنيق والرياضي بمواصفات تقنية عالية الجودة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى عشاق السيارات في مصر.

وأكد أحمد أبو خف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عربيات إيجيبت، وكيل KGM الكورية في مصر: "نسعى للتسهيل على عملائنا الحاليين والجدد من خلال تقديم عروض تنافسية ومغرية للمساهمة في توفير فرص شراء ميسرة وذلك لفترة محدودة وأيضاً ليتمتع العميل بقيادة ورفاهية متميزة في فئات سيارات KGM "توريس".

وتتميز سيارات توريس الكورية بفئاتها الأربعة بتصميم فريد، واستهلاك اقتصادي للوقود، ومجموعة من الكماليات المتميزة، مع توافر أنظمة أمان وسلامة فائقة. كما تتميز سيارات KGM بالاعتمادية والقوة والتصميم الفريد.

وتطرح عربيات إيجيبت السيارات بضمان يصل إلى 100,000 كيلومتر أو 5 سنوات أيهما أقرب.

و كانت عربيات إيجيبت أول وكيل سيارات يعلن رسمياً عن تخفيض أسعار السيارات في مصر بعد تغيير العلامة التجارية سانج يونج الكورية إلى KGM.

وتجدر الإشارة إلى أن عربيات إيجيبت تؤكد على استمرار تقديم خدمات ما بعد البيع المتميزة وضمانات الصيانة لجميع عملائها ، بهدف تحقيق رضا تام لكافة عملائها وتعزيز الثقة في علامتها التجارية في السوق.