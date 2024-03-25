أسامة الأزهري: الأمان من أعظم نعم الله على جميع مخلوقاته

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الأمان أعلى قيمة من قيم حياة الإنسان، موضحا أن الأمان من أعظم نعم الله على جميع مخلوقاته، ويجب أن يكون كل واحد منا مصدر أمان للخلق أجمعين.

شعور الخوف «قاتل»

وأضاف «الأزهري» خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أن شعور الخوف شعور قاتل ومروع، موضحا بدون الأمان لا وجود، لا يستطيع الإنسان أن يعيش ويأكل ويشرب ويفكر ويبدع وينجح ويتكشف إذا كان خائفاً.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن ذكر كثيرا في القرآن الكريم الإشارة إلى عظم الأمان وقيمتها، موضحا أنه ليس مجرد حدث كوني ربنا خلقه في الوجود، هو تصرف نقوم به.

يجب كل شخص يجعل نفسه مصدر أمان للخلق

وأكد «الأزهري» أنه على كل شخص أن يجعل نفسه مصدر أمان للخلق، قائلاً إن «علماء النفس تقول نفس الفكرة في هرم مشهور لتفسير الدوافع عند الإنسان معروف بهرم مزلو، يقول إن أكبر دافع يحرك الإنسان للحياة والحركة والسعي هو تحقيق الوجود ثم تحقيق الأمان».