«التنسيق الحضاري» ينظم معرضا لتاريخ مآذن القاهرة احتفالا باليوم العالمي للتراث

يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، معرض مآذن وقباب من القاهرة المحروسة، بقاعة المعارض بقصر الأمير طاز، لمدة ثلاث أيام من 2 – 4 أبريل الموافق 23 – 25 رمضان، على أن يجرى الافتتاح الرسمي في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، وذلك احتفالا باليوم العالمي للتراث الذي يقام في 18 أبريل من كل عام.

فلسفة بناء المآذن بالمساجد

ويتضمن المعرض حوالي 110 لوحة تستعرض فكرة وفلسفة بناء المآذن بالمساجد وكأنها أيدي مرفوعة للسماء بالدعاء ومكان إطلاق الدعوة لمواقيت الصلاة الخمس كل يوم.

المعرض رحلة تطور طرز تصميم المآذن عبر العصور الإسلامية

وحسب بيان التنسيق الحضاري: يستعرض المعرض رحلة تطور طرز تصميم المآذن عبر العصور الإسلامية المختلفة بدءاً بالعصر العتيق الأموي والإخشيدي والطولوني مروراً بالعصر الفاطمي ثم الأيوبي، كما يركز المعرض على قمة تطور المآذن والوصول إلى النماذج الرائعة المختلفة للمآذن المصرية في العصر المملوكي مثل مآذن قايتباي بالقرافة والسلطان حسن والمنصور قلاوون والناصر محمد ابن قلاوون، ونستكمل رحلة تطور المآذن بالعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي وصولاً للعصر الحديث والذي ما زال المعماريون يقتبسون تصميماتهم من التراث المعماري الهائل من المآذن المختلفة بالقاهرة المحروسة.

وتابع: ويستعرض المعرض أيضاً تاريخ القباب وأنواعها المختلفة التي تعلو الأضرحة أو تغطي أجزاء من المسجد وأحياناً تغطي بيت الصلاة بالكامل في العصر العثماني وعصر أسرة محمد على.