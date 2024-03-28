موعد العيد الصغير 2024.. اعرف عدد أيام الإجازات بعد نهاية شهر رمضان

موعد العيد الصغير 2024 من المواعيد المهمة التي ينتظهرها المسلمون عقب صيام شهر رمضان المبارك، إذ يعد مناسبة طيبة للحصول على إجازة من العمل تمتد لعدة أيام، وهي الإجازة التي تخطط لها الأسر المصرية لقضاء أيام مع الأهل أو للتنزه خارج العاصمة.

وطبقا لبيان سابق عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون موعد العيد الصغير 2024، بعد آخر أيام شهر رمضان فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، أي أن الصيام هذا العام سيكون 30 يوما.

إجازة العيد الصغير 2024

وبناء على ما حدده المعهد يأتي موعد العيد الصغير 2024، يوم الأربعاء غرة شوال 1445، الموافق 10 أبريل 2024.

وسيكون عدد أيام إجازة العيد الصغير 2024 هي 5 أيام للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وللعاملين بالبنوك، بداية من يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل حتى يوم الأحد 14 أبريل من الشهر نفسه.

وقال مصادر حكومية في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن أيام إجازة العيد الصغير 2024 للعاملين بالقطاع الخاص ستبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وحتى السبت 13 أبريل 2024، موضحة أنها ستكون 4 أيام على التوالي وهي: الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.