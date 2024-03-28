انخفاض كبير في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالأسواق

أعلنت رابطة السيارات عن تراجع أسعار السيارات الجديدة بقيمة 20% للسيارات الجديدة المستوردة و25% للسيارات الجديدة المجمعة محليًا، وذلك بسبب استقرار سعر الدولار في البنوك عند 47 جنيهًا.

وتنشر الوطن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وتبين من الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الشركات والوكلاء وجود تراجع كبير في أسعار السيارات وهي كالتالي:

انخفاض كبير في أسعار السيارات الجديدة

- تويوتا كورولا 2024 بقيمة مليون و520 ألف جنيه بقيمة تراجع بلغت 430 ألف جنيه.

- سيارة mgzs2024 بقيمة 940 ألف جنيه بقيمة تراجع 450 ألف جنيه.

- سيارة نيسان صني 2024 بلغت 830 ألف جنيه بقيمة تراجع 280 ألف جنيه.

كما تنشر الوطن أسعار السيارات المستعملة وفق الأسواق الرسمية الإلكترونية وسوق السيارات في مدينة نصر وهي كالتالي:

سيارة فولكس فاجن تيجوان 2017

سجل سعر سيارة فولكس فاجن تيجوان 2017 نحو 800 ألف بقيمة تراجع 270 ألف جنيه

هيونداي إلنترا 1997

سجل سعر السيارة في سوق السيارات المستعملة، نحو 140 ألف جنيه.

مرسيدس 280 موديل عام 1984

سعر السيارة حوالي 190 ألف جنيه مصري، في السوق المستعمل.

فيات سينا سيدان 2001

سجل سعر السيارة حوالي 160 ألف جنيه مصري في السوق المستعمل.

فيات بيترا 2003

سجل سعر السيارة حوالي 195 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 2009

سجل سعر السيارة ما يقرب من 155 ألف جنيه مصري.

أوبل فيكترا 1994

وسجل سعر السيارة حوالي 155 ألف جنيه مصري.