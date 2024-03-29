موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 29-3-2024 وتوقيت شروق الشمس 

يوم واحد فقط هو كل ما يفصلنا عن بدء العشر الأواخر من رمضان 2024، حيث يختلف موعد أذان الفجر وتوقيت السحور والإمساك وموعد شروق الشمس في الفيوم اليوم عن الأمس بعدة دقائق.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق التاسع عشر من شهر رمضان، فضلًا عن مواعيد السحور والإمساك، وموعد شروق الشمس في الفيوم، ومواقيت الصلاة اليوم.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة الموافق 19 رمضان 2024، مبكرًا بمقدار دقيقة مقارنةً بالأمس، كما يأتي موعد السحور والإمساك وشروق الشمس مبكرًا بمقدار دقيقة أيضًا، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الجمعة 29-3-2024

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم الجمعة 29-3-2024، في تمام الساعة 4:23 صباحًا، بينما يبدأ وقت السحور في تمام الساعة 2:03 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى وقت الإمساك في تمام الساعة 4:03 صباحًا، بينما يأتي وقت شروق الشمس اليوم في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم الموافق التاسع عشر من شهر رمضان، وتاسع أيام المغفرة، فإنّه يأتي بعد أذان الفجر بنحو ثلث ساعة، إذ تقام صلاة الفجر بعد الأذان بـ 20 دقيقة أي في تمام الساعة 4:43 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 29-3-2024 في الفيوم

ويزداد عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 29-3-2024 في الفيوم الموافق التاسع عشر من شهر رمضان بمقدار دقيقتين عن الأمس، إذ يبلغ اليوم نحو 14 ساعة و11 دقيقة، فيما تأتي مواقيت الصلاة اليوم كالآتي:

موعد أذان الظهر اليوم.. يرفع في تمام الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر اليوم.. يرفع في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم.. يرفع في تمام الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم.. يرفع في تمام الساعة 7:31 مساءً.

موعد صلاة التراويح اليوم.. تؤدى عقب الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة.

موعد صلاة التهجد.. تؤدى بعد الساعة 12:00 منتصف الليل.