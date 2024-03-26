تناقضات في تصريحات ياسمين صبري ووالدها حول طفولتها.. من الأصدق؟

تشهد علاقة الفنانة ياسمين صبري ووالدها حالة من التوتر، بعد ردّه على تصريحاتها الأخيرة في آخر ظهور تلفزيوني لها، حول نشأتها وحياتها قبل الشهرة، وكيف كانت تعيش في صغرها، الأمر الذي جعله يكشف عن صور توضح فترة الطفولة والشباب التي عاشتها، فماذا حدث في الساعات الأخيرة بينهما؟

والد ياسمين صبري يكشف تفاصيل جديدة

كشفت ياسمين صبري خلال آخر ظهور تلفزيوني لها، أنها عاشت حياة من الطبقة المتوسطة، ودرست في مدارس حكومية، وعاشت حياة بسيطة مع جدتها.

في المقابل، نشر والدها الطبيب أشرف صبري تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقض ما قالته ابنته، مؤكدًا أنه تولى تربيتها مع أشقائها، وكان حريصًا على توفير أفضل سبل الحياة لهم، من خلال تعيين مربية فلبينية لتعليمهم اللغة الإنجليزية، والعمل كطبيب لضمان مستقبلهم.

حياة أسرة ياسمين صبري

أضاف والد ياسمين صبري، أنه حرص على تعليم أبنائه في مدارس مميزة، مثل مدرسة EGC، وأن ابنه يعمل حاليًا في أمريكا، بينما تزوجت ابنته الأخرى من طبيب، فيما تعيش ابنته الثالثة في فرنسا.

توتر بين ياسمين صبري ووالدها

وتابع والدها: «أحيانًا يطلع عيل من عيالك براوي وناكر للجميل، ويتكلم كأنه بيمثل فيلم كله اختراعات، لكن دي سنة الحياة».

واختتم والد ياسمين صبري تصريحاته بالتأكيد على أنه سعيد بتربية أبنائه في الطبقة المتوسطة، وأنهم بخير.