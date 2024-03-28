أعلنت بورصة البيض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 28-3-2024، إذ سجلت نحو 150 جنيهًا للبيض الأبيض و160 جنيهًا للبيض الأحمر وهذه الأسعار للمستهلك، وتكثف أجهزة الدولة جهودها لضبط الخارجين على القانون وتقديمهم لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

سعر كرتونة البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم نحو 160 جنيهًا بالنسبة للبلدي للمستهلك.

تستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم في المزارع، وهي الأسعار التي تُباع للمحال التجارية، يضاف عليها هامش الربح قبل بيعها للمستهلك، وتتفاوت الأسعار في البورصة، بحسب جودة البيض كالتالي:

سعر كرتونة البيض في المزرعة

سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة البيض بالزراعي: 127 جنيهًا وتباع للمستهلك 150 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 128 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة شوشة: 129 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في بورصة الصحراوي: 128 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في بورصة الفيوم: 127 جنيهًا.