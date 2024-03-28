«فكرة والنيل» على خشبة مسرح خالد محي الدين بالبدرشين (فيديو)

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع حفلة رمضانية على خشبة مسرح خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وشاركت فرقتي «فكرة» و«النيل للانشاد الديني» التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة بالجيزة بباقة من الأغاني الرمضانية والوطنية والعاطفية على خشبة مسرح خالد محي الدين، وسط حضور لفيف من السياسيين والنواب والمفكرين.

حزب التجمع

وقال النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع وعضو مجلس النواب، إن مؤسسة خالد محي الدين تحمل اسم مؤسس حزب التجمع وأحد أهم قادة ثورة يوليو، لافتا إلى أن المؤسسة منذ تأسيسها خلال عام نظمت 4 مسرحيات و7 حفلات غنائية وتقدم خدمات وأنشطة ثقافية بالمجان.

قيم الجمهورية الجديدة

وبدوره قال صلاح حواس رئيس مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، إن المؤسسة تقدم أنشطة ثقافية بالمجان ومن بينها تعليم الأطفال على الآلات الموسيقية ومنها الجيتار والبيانو والطبلة والعود.

وأضاف حواس، أن المؤسسة نظمت 30 ندوة ثقافية وسياسية منذ تأسيسها، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من المؤسسة، هو نشر قيم الجمهورية الجديدة وهي «الحداثة والتنوير والعدالة الاجتماعية» بين أطفال وشباب البدرشين.