يحرص المسلمون في المملكة المغربية على معرفة إمساكية شهر رمضان الفضيل؛ للحفاظ على الفروض الخمس في أوقاتها والالتزام بالطاعات، وتنظيم مواعيد السحور والإفطار وأداء صلاة التراويح، ويبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 29-3-2024.

وقت الصلاة في العاصمة المغربية الرباط، إذ يؤذن الفجر 04:41 وتشرق الشمس الساعة 06:17 ويؤذن الظهر الساعة 12:37 ويؤذن العصر الساعة 4:04 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 6:50 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:08 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 29-3-2024

مواقيت الصلاة في الدار البيضاء حيث يؤذن الفجر 4:44 وتشرق الشمس الساعة 06:22، ويؤذن الظهر الساعة 12:40، ويؤذن العصر الساعة 4:07 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:52 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:11 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 29-3-2024

مواعيد الصلاة في فاس حيث يؤذن الفجر 04:33 وتشرق الشمس الساعة 06:11، ويؤذن الظهر الساعة 12:30، ويؤذن العصر الساعة 3:57 مساءً، ويؤذن المغرب الساعة 6:41 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:01 مساء، وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الجمعة 29-3-2024

مواقيت الصلاة في مراكش حيث يؤذن الفجر 4:47 وتشرق الشمس الساعة 06:24، ويؤذن الظهر الساعة 12:42، ويؤذن العصر الساعة 4:08 مساء، ويؤذن المغرب الساعة 6:53 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 8:09 مساء وبعدها تقام صلاة التراويح.