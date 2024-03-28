تفاصيل أسوأ موسم حصاد للحبوب في المغرب منذ 17 عاما.. مخاوف من شح مياه الشرب

عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وشيرين غسان، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «المغرب يترقب أسوأ حصادا للحبوب منذ 17 عاما خلال الموسم الحالي».

أزمة جفاف غير مسبوقة يشهدها المغرب للعام السادس

وأوضح التقرير أنَّ أزمة جفاف غير مسبوقة يشهدها المغرب للعام السادس على التوالي، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على الموسم الزراعي للبلاد.

ولفت التقرير إلى أنَّ المغرب يشهد تراجع في تساقط الأمطار بنسبة تصل إلى 57% مقارنة بمتوسط المعدل الطبيعي، والسلطات المغربية من جانبها كشفت أن السبب في تفاقم الأوضاع هو تبخر المياه المخزونة في السدود في ضوء ارتفاع في معدل الحرارة بـ1.8% مقارنة بمتوسط الفترة بين العامين 1981 و2010.

كما أنَّ المغرب شهد في فبراير الماضي عدم تجاوز نسبة ملء السدود 23% مقابل 32% في الفترة نفسها من العام الماضي.

مخاطر شح مياه الشرب

وفي ظل مخاطر شح مياه الشرب، أغلقت السلطات الحمامات العمومية ومحال غسل السيارات لثلاثة أيام في الأسبوع في عدة مدن، مع منع استخدام المياه في عمليات الري بالحدائق وملاعب الجولف بمياه الشرب.