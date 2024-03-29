دعاء فجر اليوم التاسع عشر من رمضان.. «اللهم يسر لنا أمورنا»

يعد دعاء فجر اليوم التاسع عشر من رمضان، من أبرز الابتهالات التي يحرص كل مسلم على ترديدها خاصة أنّ رمضان شهر العبادة والدعاء يستجاب فيه، وفي الفجر، يناجي العبد ربه ويتطلع إلى غفران ذنوبه وأنّ يرؤزقه بحسن الخاتمة خاصة مع حلول العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

دعاء فجر اليوم التاسع عشر من رمضان

وحول دعاء فجر اليوم التاسع عشر من رمضان، الذي يوافق فجر الجمعة الثالثة من رمضان، أوضحت دار الإفتاء أنه لا توجد صيغة محددة وثابته للدعاء في فجر هذا اليوم، لكن يمكن ترديد على سبيل المثال:

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

- اللهم إنا نعوذ بك يا الله من فراغ العين والقلب، نعوذ بك من حب الدنيا والتعلق بشيء منها أو الانشغال به عنك يا رب العالمين.

- اللهم في فجر هذا اليوم، قدراً جميلاً وخبراً جميلاً ودعوهً مستجابة.

- اللهم املأنا بسكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وجميل الستر وكمال العافية.

- اللهم ارح قلوبنا وعقولنا وابعد عنا شتات التفكير.

أدعية يستحب ترديدها

- اللهم يسر لنا أمورنا وابعد عنا ما يقلقنا فأنت أعلم بما في قلوبنا.

- اللّهم إنّي أعوذ بكِ من العجز والكسل والجبن والهرم والبخلِ وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

- اللّهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللّهم أهدني وسددني، اللّهم إنّي أسألك الهدى والسداد.

- اللّهم يا مُقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك.

- اللّهم اغفر لي، وإهدني، وأرزقني، وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة.

- اللّهم إنّي أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع.