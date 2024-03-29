«خطوة بخطوة».. كيفية استلام وحدات إسكان «جنة» بالقاهرة الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات الإسكان بمشروع «جنة» بالقاهرة الجديدة في جنوب أرض الجمعيات، بعدد 43 عمارة سكنية تضم 816 وحدة جديدة، وفيما أهم خطوات استلام الوحدات.

خطوات استلام الوحدات السكنية بمشروع جنة

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز المدينة لـ«الوطن»، أنّ الوحدات السكنية الجاري طرحها للاستلام خلال أبريل المقبل، تنتمي لجميع المراحل السابق تسليمها، مشيرًا إلى أنه على المستفيدين التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز في مركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، تمهيدًا للانتهاء من تسليم الوحدة السكنية بمشروع «جنة».

وأوضح أنّ المستفيد يلتزم بتقديم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات بالجهاز واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة السكنية، مشيرًا إلى أنّ تسليم الوحدات بمشروع جنة، سيبدأ من 21 أبريل المقبل، على أن تستمر مدة تسليم الوحدات السكنية حتى 5 يونيو المقبل.

تسليم الوحدات السكنية الجديدة في أقرب وقت

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلن ضرورة العمل على تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدن الجديدة في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياه كريمة للمواطنين والحد من الزحام والعشوائيات بالمدن والمحافظات القديمة، وزيادة الرقعة العمرانية بجميع المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.