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رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات التطوير والطرق بالتجمعين الأول والثاني

كتب:

أيمن حمزة
12:05 م | الأربعاء 13 مارس 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والطرق بالتجمعين الأول والثالث والامتداد الشرقي، حيث تابع سير العمل بمناطق المحلية الثامنة، وإسكان النقابات، ومنطقة السوق، بالتجمع الثالث، بحضور مسؤولي الأحياء والأمن النظافة بالتجمع الثالث.

ووجّه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالاهتمام بتلك الأحياء وتكثيف أعمال النظافة اليومية، ووضع خطة لرفع كفاءة المنطقة بالكامل من المسطحات الخضراء، وإزالة ناتج تهذيب الأشجار طبقا للمتبع والاهتمام بتسليك وصيانة غرف التفتيش والتنظيف، والإنارة.

كما وجّه رئيس الجهاز بالتصدي بكل قوة وحزم لأي مخالفات سواء الاستيلاء على المسطحات الخضراء، أو الأرصفة، أو أي مخالفات بناء، والعمل على حل المشكلات.

وفي السياق ذاته، تابع الغيطي الحالة العامة بمجاورات التجمع الأول، وأعمال الطرق الجارية بمحور عباس العقاد، ومحور RR بالامتداد الشرقي للمدينة، ورافع الصرف الصحي «ميراج» يرافقه المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول.

وتفقد رئيس الجهاز أعمال الطرق الجارية بمحور RR، ومحور عباس العقاد ومحطة صرف الصحي «ميراج»، وتم التنبيه على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة، لإنهاء الأعمال فى أسرع وقت.

وواصل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على أعمال «النظافة – الزراعة – الطرق» ببعض مجاورات التجمع الأول، مؤكدا ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية، والمسطحات الخضراء بين العمارات، والمتابعة الدورية، ورصد أي مخالفات بناء والتعامل الفوري والسريع معها واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.