مسلسل فراولة الحلقة 3.. صدقي صخر يوجه نصيحة مهمة لنيللي كريم

تدور قصة مسلسل «فراولة» في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد الفنانة نيللي كريم شخصية فراولة، وهي فتاة من طبقة متوسطة تحب قراءة الفنجان، وبسبب صعوبة ظروفها تتجه إلى العمل في مجال التسويق لشركات منتجات طاقة حيوية وأحجار كريمة.

مسلسل فراولة الحلقة 3

فراولة من الشخصيات الطموحة جدًا، وتبحث عن السعادة وتسعى دائمًا للبحث عن الرزق، وعُرضت عليها فرصة عمل في شركة متخصصة في بيع منتجات الطاقة الحيوية.

بداية عمل فراولة في شركة بيع منتجات الطاقة الحيوية

بدأت بعد ذلك بالعمل في الشركة، ولكن واجهت العديد من التحديات، بسبب صعوبة إقناع الزبائن بالشراء منها، وبضغط يانج المدير التنفيذي للشركة «أحمد فهمي» عليها.

وقررت فراولة الاستقالة من عملها، بالرغم من محاولات أهلها من تشجيعها ودعمها للاستمرار في عملها، وقد جاء الدكتور إبراهيم «صدقي صخر» محاولًا أن ينصحها بالاستمرار في عملها، فعملت بنصيحته ووافقت أن تستمر في عملها.

موعد عرض مسلسل فراولة

وبالنسبة لموعد عرض مسلسل فراولة، يعرض على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ويعاد 8:15 صباحًا والساعة 1:45 ظهرًا.