استشاري علاقات أسرية: شهر رمضان فرصة لتحسين العلاقات الاجتماعية

قالت الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشاري العلاقات الأسرية، إن هناك بعض الأسر في منزل واحد ويمكن أن يغلق عليهم باب واحد ولكنهم لا يصلون الرحم بينهم، لافتة إلى أن الأب والأم والإخوة لا يصلون الرحم طوال العام.

وأوضحت استشارى العلاقات الأسرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على منصات فضائية «الناس»: «في رمضان كل الأسرة بتتجمع في الفطار، وطوال السنة كل فرد من الأسرة له مواعيد مختلفة ييرجع فيها، ومفيش تجمع كبير إلا في رمضان».

شهر رمضان فرصة لصلة الرحم

وأضافت: «رمضان فرصة إننا نشوف بعض ونصلح علاقاتنا الاجتماعية ويكون لنا هدف كبير وهو أننا نصل رحم بعض».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.