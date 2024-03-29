دعاء المطر كما ورد عن النبي الكريم.. احرص على ترديده

يعد دعاء المطر من أبرز الأدعية التي يحرص كثيرون على ترديدها، خاصة في شهر رمضان الكريم وحلول الأواخر العشر منه، من أجل التقرب من الله عز وجل والابتهال إليه من أجل تحقيق الأمنيات وغفران الذنوب، إذ يستجاب الدعاء في أثناء المطر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء المطر كما ورد عن النبي

وبخصوص الحديث عن دعاء المطر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أنه خلال تساقط الأمطار، تتسع أبواب السماء وتزداد فرص قبول الدعاء، وتعتبر هذه الفترة من أوقات المنة والفضل من المولى عز وجل على عباده، ويُعتبر دعاء المطر من بين الأدعية التي يُجاب فيها بناءً على التعاليم النبوية.

واستشهدت دار الإفتاء خلال حديثها عن دعاء المطر، بما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنّ الرسول صل ٱللهُ عليه وعلى آله وسلم، كان إذا نزل المطر يقول: «اللّهم صيبا نافعًا» رواه البخاري، وفي لفظٍ آخر لأبي داود في «السنن»: «اللهُم صيبا هنيئًا».

واستدلت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، بما رُوي عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» أخرجه البيهقي في «المعرفة»، والطبراني في «الكبير».

أدعية المطر

ومن أدعية المطر في شهر رمضان التي يجوز للعبد أن يرددها كالتالي:

- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأنّي كله، لا إله إلا أنت، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقّني منها، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

- اللهم اجعلها أمطار خير وبركة.. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

- اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك