حدث ليلا| حقيقة ظلام دامس سيغمر كوكب الأرض.. وتل أبيب تشتعل بسبب تجنيد الحريديم

شهد العالم خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث والتطورات خاصة في الحرب على غزة، حيث اعتدى الاحتلال الإسرائيلي على المعتكفين في المسجد الأقصى، بينما اشتعلت معركة داخل تل أبيب بسبب تجنيد الحريديم داخل جيش الاحتلال، ونستعرض أهم الأحداث في السطور التالية.

اشتعال معركة داخل تل أبيب بسب تجنيد الحريديم

صرحت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أنها جمدت الأموال المخصصة لدعم طلاب المدارس الدينية «الحريديم» الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عامًا، كما سيجري تجنيدهم اعتبارًا من يوم 1 من أبريل.

وسبق لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن قدمت ردًا رسميًا إلى المحكمة بشأن الالتماسات المتعلقة بإعفاء طلاب المدارس الدينية «الحريديم» من التجنيد، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «معاريف» العبرية.

وأكد المستشار القانوني للمحكمة العليا ضرورة التجهيز لتجنيد طلاب المدارس الدينية «الحريديم» في وقت مبكر خلال الأسبوع المقبل، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال النائب في الكنيست آريه درعي بفهمه لموقف الجنود الذين يرفضون خدمة في جيش الاحتلال، وأعرب درعي عن اعتقاده بأن حكم المحكمة العليا يهدد الهوية اليهودية للدولة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواجه حروب على عدة جبهات وأن قضاة المحكمة العليا يسعون لإثارة صراع بين الأشقاء.

حقيقة الظلام الدامس الذي سيغمر كوكب الأرض كاملا 3 أيام

ووفقًا لوكالة «فرانس برس»، تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات مضللة بلغات متعددة حول العالم بمناسبة استعداد أمريكا الشمالية لحدوث كسوف كلي للشمس في الثامن من أبريل المقبل.

وتتداول منشورات تزعم أن «الكسوف الشمسي النادر سيستمر لثلاثة أيام وسيغمر الأرض بالظلام الدامس»، حيث يُذكر في هذه المنشورات أن الكسوف سيحول «النهار إلى ليل»، وأن العالم بأسره سيشهده في هذا اليوم التاريخي.

وحظيت هذه المنشورات بآلاف المشاركات والتفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي بلغات متعددة حول العالم، ومع ذلك، تحتوي المنشورات على معلومات غير دقيقة وتضخيم لبعض الجوانب.

وينتظر الهواة والعلماء هذا الحدث بشغف نظرًا لندرة حدوث الكسوف الكلي للشمس، مما يتيح لهم الفرصة لتعميق دراستهم للغلاف الشمسي والغلاف الجوي للأرض، وكذلك فهم تأثير هذه الظاهرة الكونية على سلوك بعض الحيوانات والطيور والحشرات. وتقرير وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» يشير إلى أن الكسوف سيكون مرئيًا في أمريكا الشمالية، من المكسيك إلى الولايات المتحدة وكندا فقط. ولا يُتوقع أن يغمر الظلام كل أنحاء الكوكب الأرض كما تم تصويره في بعض المنشورات.

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المعتكفين في المسجد الأقصى

ذكرت وكالة «القدس» الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المعتكفين في باحات المسجد الأقصى أمس.

وصرح شهود عيان بأن قوات الاحتلال طردت المعتكفين من الساحات واحتجزت الأشخاص الذين كانوا داخل المصليات المسقوفة، كما قد اعتدت قوات الاحتلال على النساء بالضرب أثناء طردهم من رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وآلاف المواطنين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والتضييقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في الليلة قبل الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل.

استهدف الاحتلال مواقع في ريف حلب بسوريا

وأعلن الجيش السوري في وقت مبكر من صباح اليوم عن استشهاد نحو 36 شخصًا من المدنيين والعسكريين جراء هجوم نفذه الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المواقع في ريف حلب، وفقاً لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

انـ ـفـ ـجـ ـارات عـ ـنـ ـيـ ـفـ ـة مستمرة نتيجة اسـ ـتـ ـهـ ـداف #إسرائيلي لمستودعات صـ ـواريـ ـخ في منطقة #جبرين قرب مطار #حلب الدولي pic.twitter.com/VDqBNBGJeh — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) March 29, 2024

ونوهه وكالة الأنباء السورية، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا جويًا حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب، مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب.

ذكر المصدر أن الهجوم تزامن مع اعتداء بالطائرات المسيرة نُفذته من إدلب وريف حلب الغربي، بهدف استهداف المدنيين في مدينة حلب وضواحيها.