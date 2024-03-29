ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء؟

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، بمجرد إقرار لائحة قانون التصالح الجديد، وبعدها تتسلم اللجنة الفنية المختصة برئاسة مهندس تخصص هندسة مدنية أو معمارية نقابي، الطلب مستوفى أوراق التقديم وإيصال جدية التصالح ورسم الفحص، على أن تقوم بإعداد تقرير من واقع البيانات بالجهة الإدارية والمستندات المرفقة بالطلب، ويتم عرض التقرير على اللجنة الفنية خلال 15 يوما من تاريخ استلام الملف من قبل الجهة الإدارية.

فحص ملفات التصالح

وأوضح أن اللجنة الفنية تدرس تقرير الأمانة وتفحص الملف وتتأكد من استيفاء المستندات خلال مدة 15 يوما من تاريخ استلام التقرير، ومن حق اللجنة استيفاء ما تطلبه من مستندات للتصالح من الجهة الإدارية، وعلى هذه الجهات الرد خلال 60 يوما من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب، كما تقوم اللجنة بإخطار مقدم التصالح لاستكمال المستندات ويحصل على مخاطبة للجهة الإدارية المختصة لاستيفاء المستند المطلوب، ويجب على تلك الجهة الرد قبل مرور 60 يوما.

تقديم طلب تصالح غير مستوفى الأوراق

وتضمنت إجراءات التصالح أنه في حالة تقديم طلب التصالح غير مستوفى الأوراق المطلوبة خلال 60 يوما ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل لمقدم الطلب فيه، يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بالرفض وتوضيح الأسباب، وفي كل الأحوال يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن في حالة مرور 6 أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكمال المستندات المطلوبة.