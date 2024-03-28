احذر وضعها في الثلاجة.. 4 أطعمة شائعة تتحول إلى سموم

عادًة ما تعتقد ربات البيوت أن الثلاجة هي مكان لحفظ كل الأطعمة دون الشك بأنها قد تحول طعامك إلى مادة سامة تصيب من يتناولها بالأمراض الخطيرة التي يصعب معالجتها.

وفي هذا الصدد، نوضح كيف يمكن للثلاجة أن تجعل من بعض المواد الغذائية سموم غير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك وفقًا لما ورد عبر دكتور عمرو ماهر، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أطعمة ممنوع وضعها في الثلاجة

الثوم

بحسب «ماهر» إن الثوم من الأطعمة التي تلتقط العفن بشكل سريع حتى وإن كان مغلفًا، ويؤدي حفظه بالثلاجة إلى تحويله لسموم تجعل منه مسببًا للأمراض السرطانية، وخاصًة عند تجميده، لذا من الأفضل شراء الثوم وتركه بقشره خارج الثلاجة لحين احتياجه، وأشار «ماهر» بعدم شراء الثوم المقشر الجاهز؛ لكي لا تتعرض للأمراض الناتجة عن حفظه مقشرًا بالثلاجات.

البصل

في الكثير من الأحيان تستعمل ربة البيت نصفًا واحدًا من البصلة، ومن ثم تحتفظ بالنصف الآخر في الثلاجة لحين استخدامه، ويعد هذا خطأ شائع كبيرممنوع فعله؛ إذ تتحول إلى مزرعة من البكتيريا، ملتقطة كل الملوثات المحيطة بها، بالإضافة إلى مقاومة البصل لدرجات الحرارة المنخفضة عند تبريده، ما يجعل النشا الخاصة به تتحول إلى سكر، ما يساعد على ألتقاط العفن بشكل أسرع.

الزنجبيل

أوضح «ماهر» أن الزنجبيل من الأطعمة المغذية للغاية، الغنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تساعد على شفاء الكثير من الأمراض، ولكن عند حفظه في الثلاجة يتحول إلى وباء قاتل؛ إذ قد يتسبب في الفشل الكلوي، والخلل بوظائف الكبد.

الأرز

لدى الناس عادة منذ قديم الزمن بتخزين الأرز مطبوخًا في الثلاجة، لإعادة تسخينه مرة أخرى في اليوم التالي، وبحسب «ماهر» فإن الأرز عند وضعه في الثلاجة يتحول إلى مادة لا تصلح للتناول البشري؛ إذ من الممكن أن تتسبب في التسمم الغذائي، خاصًة بعد مرور 24 ساعة من وضعه بالثلاجة.